00929、00934配息都縮水改擁抱市值型！ 知美：006208跟0050分別能買5、9張00922

知美發現，最近幾檔高股息都折價嚴重，像是00929、00943、00934...這次配息都縮水，大幅折價代表投資人不惜拋售...心灰意冷了。

知美認為，過去配息率高達10%，本來就不是常態！

只是這段期間，投資人胃口被養大了，認為高股息=超高股息...

現在只是逐漸回歸正常狀態而已，不過最可惜的是，在績效報酬上，今年高股息確實落後，以00929為例，今年以來報酬只有2.18%，遠低於大盤的29.69%！

知美身邊就有朋友賣掉高股息，改擁抱「市值型ETF」。

但市值型…配息就一定差嗎？有沒有成長+股息兼具的市值型ETF呢？答案是有的！

知美整理市值型近一次配息狀況，發現國泰台灣領袖50（00922）去年3月底上市，現在00922已經是市值型ETF規模第四大，獲得市場青睞、竄升快速；且近一次年化配息率高達8.8%，且報酬表現優於大盤...

現在00922股價只要21元左右

買一張0050 (約19.5萬），可以買9張00922 買一張006208（約11.3萬），可以買5張00922

存起來累積張數更有感，讓小資族也可以當「市值型ETF」的大戶！

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。