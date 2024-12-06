00909比特幣滿手將是下檔飆股？專家：28漲超過36元僅花兩周
川普確定當選後，很多ETF都開始緊張，尤其是ESG概念，不過00909卻反向逆勢發展，這檔主打數位支付服務的ETF，兩週從28.47元漲到最高超過36元，到底有什麼特別之處？
第一步當然要關心持股
這檔ETF主要投資全球數位支付及加密貨幣的公司，最大持股是微策略約一成，第二大持股提供比特幣交易的羅賓漢，第三大是PAYPAL，微策略近一個月股價漲了近一倍，羅賓漢漲三成，PAYPAL也有7%。
第二個是微策略滿手比特幣
據傳公司持有331,200顆比特幣，總成本是165億美元，每顆平均成本不到五萬美金，對比現在報價挑戰十萬美金新高，押對寶也難怪股價一直飆漲，讓00909跟著衝高，所以如果你看好未來比特幣走勢，00909就可以多追蹤參考。
◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00909滿手比特幣是下一檔飆股？
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