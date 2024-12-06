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00909比特幣滿手將是下檔飆股？專家：28漲超過36元僅花兩周

聯合新聞網／ 玩股網
台股示意圖。(聯合報系資料庫)
台股示意圖。(聯合報系資料庫)

川普確定當選後，很多ETF都開始緊張，尤其是ESG概念，不過00909卻反向逆勢發展，這檔主打數位支付服務的ETF，兩週從28.47元漲到最高超過36元，到底有什麼特別之處？

第一步當然要關心持股

這檔ETF主要投資全球數位支付及加密貨幣的公司，最大持股是微策略約一成，第二大持股提供比特幣交易的羅賓漢，第三大是PAYPAL，微策略近一個月股價漲了近一倍，羅賓漢漲三成，PAYPAL也有7%。

第二個是微策略滿手比特幣

據傳公司持有331,200顆比特幣，總成本是165億美元，每顆平均成本不到五萬美金，對比現在報價挑戰十萬美金新高，押對寶也難怪股價一直飆漲，讓00909跟著衝高，所以如果你看好未來比特幣走勢，00909就可以多追蹤參考。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00909滿手比特幣是下一檔飆股？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00909國泰數位支付服務 ETF 川普 比特幣

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最近00929配息下降，造成投資人出逃，甚至賣到折價了還在賣。PTT網友直指00929最大的問題是「一年換股一次」，此外，金管會限制月月配發放模式、外資狂吃投信豆腐、配息無故拉高等也連帶害了00929，他坦言，自己也賣出00929持股、改買0056、00878、00915，他認為不是高股息就等於垃圾，畢竟每種產品都有其適合的客群存在。

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