醫療ETF 長線題材豐

醫療產業搭配創新藥品推陳出新，近年各種疾病創新療法與新藥上市，帶動藥廠龍頭獲利快速成長。法人表示，MSCI醫療產業指數漲勢相對落後大型科技股，此時逢低布局醫療基金及ETF，一方面不錯過未來的成長性，另一方面可分散押注大型科技股的投資風險。

保德信指出，雖然短線受到美國政策不確定因素影響，然展望2025年醫療產業獲利成長率高，長期趨勢不變，近期醫療產業股價已反應政策可能的影響，不失為良好的進場時點。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔分析，近年市場最熱門的藥品為治療肥胖症的GLP-1藥物，事實上除了減重藥品，在已開發國家人口高齡化趨勢之下，延緩腦部退化相關的新型態阿茲海默症新藥也同樣受到市場矚目，目前共有兩大藥廠正在推出新藥搶市，預計到2030年，整體阿茲海默症藥物市場規模將超過70億美元。

群益那斯達克生技ETF（00678）經理人李鈺涵也表示，在經濟具韌性的支持下，加上金融緊縮環境不再，中長期股市仍可望維持多頭格局，在生技醫療產業方面，其相對不受景氣影響，且受惠於未來降息循環啟動，還有望吸引資金配置。

另外，醫療次產業各具題材支持，包括阿茲海默症、減肥藥、RSV疫苗等皆是每年超過百億的市場規模，而大型製藥公司也積極透過併購尋求成長機會，因此在產業發展穩健正向且投資題材豐碩之下，後市表現仍值得期待，建議投資人不妨透過生技相關ETF來參與，把握產業投資契機。

江宜虔表示，阿茲海默症多發於65歲以上，會造成記憶力衰退、性格改變、判斷力下降，並漸漸失去自理生活能力，目前全球約有5,000萬名患者，而禮來藥廠的Donanemab是全球第一個針對類澱粉蛋白沉積的療法，減緩疾病惡化速度，已於今年7月拿到核准並將於全球上市。

江宜虔進一步指出，隨著精準醫療需求持續攀升，機器人手術同樣為近年發展迅速的醫療主題，機器人手術最大優勢在於能減少手術傷口、術後恢復快且較少併發症，更可增加手術執行效率，最著名的即為直覺外科推出的達文西單孔微創手術系統，由於能運用在多項腹腔器官手術，裝機量年成長高達14%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。