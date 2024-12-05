00757 躋身百元 ETF

美股三大指數全創新高，台股也重返23,000點之上，帶動盤面上相關ETF走強，其中，海外原型股票ETF股王-統一FANG+（00757）昨（5）日站上百元關卡，以101.15元收市，台股重現11檔百元ETF，也是唯一一檔海外原型股ETF以及成立時間最短的標的。

根據CMoney統計至5日，百元ETF檔數增至11檔，依序為元大台灣50正2、國泰臺灣加權正2、元大台灣50、富邦科技、富邦摩台、富邦NASDAQ正2、永豐臺灣加權、富邦台50、元大S&P500正2、元大電子、統一FANG+。

在此之前，富邦臺灣加權正2曾經在10月中旬站上百元，但因為後來台股拉回震盪而修正，昨日股價收在97.85元。

隨著美股維持強勢，台股的年底作帳行情啟動，百元ETF檔數有望再創新高。

高價ETF今年表現以元大台灣50正2和國泰臺灣加權正2漲幅超過六成最多，五成以上則有富邦科技、統一FANG+、元大S&P500正2。

11檔百元ETF表現

統一FANG+經理人林良一表示，AI長線趨勢向上，龍頭企業營運展現大者恆大的優勢，統一FANG+十大成分股全是引領全世界AI產業的科技天王，包括：微軟、輝達、蘋果等都涵蓋其中，吸引全球資金簇擁。

正因受益於高增長性和市場熱度投射，「彈跳力」、「未來力」、「修復力」等三力齊發的威力自然比別人強勁，讓統一FANG+從AI元年的2023年以來一路看回不回。

隨著統一FANG+站上百元，對空手者來說，想下手卻又擔憂追高，可以利用ETF定期定額，跌時以零股買進，逐步建立部位、分散風險，參與AI科技巨頭的長線多頭行情。

法人分析，對於一般投資人而言，能夠取得臺灣50指數報酬，已可跟上台灣經濟成長腳步，其指數選股邏輯為挑選上市市值前50大權值股，會隨著時代自動汰弱留強。

從2003年掛牌至今，這檔ETF歷經三個趨勢轉折，除了台積電一直是產業龍頭，其他主要成分股因應科技推演而有所不同，如網路時代主要持股為台積電、中華電、聯電；智慧型手機時代則是鴻海、宏達電市值顯著成長，至2020年後進入AI應用時代，聯發科、廣達、台達電等成為要角，均突顯臺灣50指數持續參與台股主流。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。