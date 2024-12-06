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他曝「00929最大問題」：一年換股1次！被三方搞砸引發拋售潮

聯合新聞網／ 綜合報導
00929配息太低引發散戶拋售。（聯合報系資料照）
00929配息太低引發散戶拋售。（聯合報系資料照）

最近00929配息下降，造成投資人出逃，甚至賣到折價了還在賣。PTT網友直指00929最大的問題是「一年換股一次」，此外，金管會限制月月配發放模式、外資狂吃投信豆腐、配息無故拉高等也連帶害了00929，他坦言，自己也賣出00929持股、改買0056、00878、00915，他認為不是高股息就等於垃圾，畢竟每種產品都有其適合的客群存在。

復華台灣科技優息配息在今年第2季見高後漸漸向下，第4季下降幅度顯著，12月擬配息金額較上月的0.11元腰斬，是成立以來最低配息金額。不過，今年實際配息率仍有約9.1%。

一名網友在PTT發文探討「00929最大的問題」，他表示，00929被三方搞砸，第一，金管會出手限制月月配發放模式，第二，外資狂吃投信豆腐，外資倒貨，導致聯電無力回天，第三，復華團隊錯估形勢，刻意增加配息，使投資人產生超高殖利率錯覺，其實若是穩定配息0.12-0.15元，現在也不會淪落到這種地步。

該網友賣出00929持股、改買0056、00878、00915，他表示，不能說高股息都是垃圾，「因為薪水低通膨房價漲，讓台灣人更重視投資，投資沒有本怎麼投， ETF又月配剛好符合還貸款的需求啊，誰知道緯創廣達鴻海這種牛皮一夕翻身 不然怎麼大媽和尚解定存就是要買到，沒買到在地上哭？產品的設計都有他的客群」。

其他人留言「金管會是在保護投資人好嗎？不然網紅亂象太誇張」、「選股機制比配息更重要吧」、「還好我買主動式基金，不用擔心換股太久」、「其實929一年調4次，1次調成分，3次調權重」、「如果你不靠月配息就付不起貸款，代表你槓桿開太高了」、「就月月配的玩法被金管會壓下去，趴沒啦」、「結論00940害的」、「這種拿本金配息的不就類老鼠會」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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