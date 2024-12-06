賣00929改買哪支月配？網勸「這投資更穩」 力推00713＋00878＋0056

復華台灣科技優息（00929）12月配息金額公布，每受益權單位預估配發0.05元，較前次的0.11元減少0.06元，寫下配息新低，引發投資人不滿。有網友打算賣掉00929持股，規劃改買00937B、00970B、00958B等。其他人建議「不要月配，真的要用季配組」，也有人建議他自組月月配，可選擇00713、00878、0056搭配。

一名網友在PTT發文詢問「不抱00929，其他月配如何選擇？」他目前考慮00937B、00970B、00958B等標的。該網友表示，終於出清00929，「最近有考慮00970B跟00937B，兩個同為投等債，00970B目前也還在募集中，看BBB成分股不好也不壞，英特爾現在內部異動，股價應該也會隨之漲，這支標的還是可以觀望空間，在想是不是要跟進，還是這兩檔用個月月配舒舒服服安心配？」

原PO也問，「同問純美國公司債的中長期00959B，看起來也不錯，是不是有也可以列入持有標的之一？」

其他人留言「713+878+56也是月配」、「還敢月配喔？我不敢了」、「不要月配，真的要用季配組」、「債券月配穩穩的，不過現在進場損益應該很容易見紅字」、「買優質成長股，每個月自己賣零股當股息」、「都不怕月配會開始連環出事嗎？當然也有可能都是低檔」、「你買股票是要賺錢還是安心？」

還有人說「季配也可以每月看到錢，只是你要挑三支剛好錯開的」、「三檔季配組合配息率大勝月配還是每個月有錢入帳」、「找三檔季配息，湊成月配+月配的投資以上債或公債，這樣就足夠有現金流，剩下的就是丟指數大盤」、「915跟0050自己選」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。