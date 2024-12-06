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散戶拋售00929⋯他看「惡性循環」懞了！網勸放寬心：自然有人撿

聯合新聞網／ 綜合報導
散戶拋售00929。聯合報系資料照片
散戶拋售00929。聯合報系資料照片

台股月配息ETF始祖復華台灣科技優息ETF（00929）因2日公布最新預估配息金額從前次0.11元調降為0.05元，引發市場賣壓使股價出現明顯折價。PTT掀起拋售潮，網友崩潰狂問「今天賣00929可以嗎？」不過有人認為不需擔心，直呼「成份股跌價太多自然會有人撿，台塑四寶虧損都有人抄底，何況高股息挑的成份股基本上都是盈利不錯的」。

根據CMoney統計截至12月4日，本周以來外資買超00929達68.8萬張居冠，其次的中信成長高股息、元大台灣價值高息、兆豐電子高息等權也多為台股月配息ETF；自營商部分，00929亦獲買超11.6萬張居冠。

一名網友在PTT發文詢問「今天賣00929可以嗎？」他表示，00929陷入泥沼，散戶逃命、外資折價買入又現金申贖，經理人被迫賣成分股還錢，成分股被出清導致淨值下跌，散戶怕套牢加速認賠出清，根本是一個惡行循環。

其他人留言「高股息就是割韭菜」、「隨時都可以啊，認賠殺出就好」、「沒有當初保證的最低年利率6.1%，賣掉」、「互相傷害吧，929配的差，散戶逃跑賣多了，管理人賣成分股，成分股崩崩，連帶929淨值下降，散戶逃更凶」。

不過也有人說「成份股跌價太多自然會有人撿，台塑四寶虧損都有人抄底，何況高股息挑的成份股基本上都是盈利不錯的」、「邏輯講得通的話那成份股照理會被賣壓灌下去才對，不用想的太複雜，在恐慌時貪婪才是，要考驗人性」、「韭菜砍在阿呆，大戶撿」、「高股息不就是長期投資，還有人在看短線？」、「跳車的人去買別支etf，然後etf成份股大多重疊，一買一賣根本沒差，929賣成份股變現，然後其他支又買成份股，等於沒差，929淨值其實也沒跌多少，都在18.1左右」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF ETF PTT 成分股 韭菜 高股息

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