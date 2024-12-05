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外資轉眼大買超ETF為哪樁？亨達投顧：ETF現折價、法人套利交易

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
十檔折價ETF外資進行套利交易。資料來源：亨達投顧整理
十檔折價ETF外資進行套利交易。資料來源：亨達投顧整理

近期ETF市場折價現象引發熱議，外資法人大力買超是看法改變？亨達投顧金融科技部總經理鄭琮寰指出，套利交易，是目前外資法人買超主要原因。

近期如元大美債20年（00679B）、群益ESG投等債20+和中信成長高股息等ETF，近期折價率分別達到-1.29%、-1.05%和-1.16%。多數ETF的折價幅度已經超過1%，而這些產品大多正處於配息公告或除息階段，投資人對配息的高度敏感放大了價格波動，也吸引了外資積極進場，推動市場交易熱度。

鄭琮寰指出，外資套利的核心在於ETF的折價機會。他解釋：「雖然實物交割的流程繁瑣且耗時，但由於這些ETF的成分多為高流動性的權值股，外資在買入ETF的同時，通常會賣出手中對應的成分股，以降低交割風險，提升套利效率」。

由於債券型ETF折價受市場利率變動影響顯著，利率下行時債券價格上漲，出現溢價；而隨著美國長期利率上行預期增強，債券價格下跌，投資信心減弱，折價幅度擴大。例如元大美債20年因存續期長，對利率波動敏感，近期折價率顯著增加。

亨達投顧副理孫煜翔也指出，以復華台灣科技優息高股息ETF為例，因配息未達預期引發賣壓，配息公告後市場失望情緒升高，價格波動加劇導致折價幅度擴大至-1.16%，反應追求穩定收益的投資人快速離場。

外資和自營商在這些折價現象背後各自發揮了不同的作用。孫煜翔說明，外資通常利用ETF折價進行套利，當市場價格低於ETF淨值時，以低價買入並申請實物交割，透過換回成分資產以賺取折價回歸的利潤。另一方面，自營商則因應市場對權證避險的需求，加入ETF買盤，例如群益ESG投等債20+，外資近一周內大舉買入約20萬張，而自營商同步增加避險部位，發揮了穩定市場的作用。

儘管部分ETF投資人因配息表現不佳感到失望，但許多ETF的資本利得在近一周已帶來正報酬。孫煜翔強調：「投資人應同時關注配息與資本利得的表現，而非僅聚焦於配息的高低，透過兩者的平衡，可以更全面地掌握ETF的投資價值」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 外資 折價

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