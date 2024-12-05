投資高息商品放眼國際 多元搭配具互補

配息商品投資可以更具備國際視野，不一定要侷限在台灣，若搭配部分海外投資，就能以更多元化的投組，進而產生互補的效果，也能降低單一國家的投資風險。野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，以日股來說，自從日本東京證交所提出一系列企業改革方案以後(包含市場結構重組、強化公司治理、提高上市要求等)，日本各大企業紛紛響應，在股票回購與股利發放上面持續創高，持續進行中的企業治理改革使得股價進而得到提升，顯示日本企業改革浪潮已紮根，日本股市進入結構性價值重估的行情，為全球投資人提供企業治理改革的獨特利基。彭博預估2025年日企每股盈餘(EPS)可望持續成長，有利日股持續上攻底氣。

野村日本價值動能高息ETF（00972）追蹤彭博日本價值動能高息指數，目前4.7%的殖利率其實並不遜於台灣高股息相關指數的殖利率水準。根據統計，台灣高股息指數的股利率過去一直維持相當高的水平，然而由於基期已相對較高，目前已降至4.2%。此外，日本央行升息，預期將對於日本金融集團股獲利有正面的提升效應，加上日本銀行業正受惠於30年來首見持續攀升的利率環境，以及日本企業界擴大投資所帶來的貸款成長潛力，對於以金融股為主要持股的彭博日本價值動能高息指數而言也具有正面的效應觀察目前的產業曝險結構，臺灣高股息指數更多強調資訊科技(61%)類股，而彭博日本價值動能高息指數則著重在金融產業(32%)，相當互補。投資高息股若搭配00972，可望為台灣投資人帶來互補效果。對想放眼台灣高息股以外的投資機會，同時希望分散投資風險的投資人來說，00972野村日本價值動能高息ETF值得考慮的新選擇。

00972所追蹤彭博日本價值動能高息指數為全台首創的「PBR+EPS」雙動能篩選機制，指數的核心選股邏輯不僅納入股利指標，還納入企業的股價淨值比(P/B)及每股盈餘(EPS)的成長，透過獨創的PBR動能指標(6月股價淨值比增幅) +EPS動能指標(預估EPS及當前EPS增幅)及「股利指標(彭博預估股利殖利率)」篩選，計算價值創造動能(Value-Creation Momentum)分數並進行排序，最後依照流通市值與股利率進行加權選出50檔成分股，單一個股占指數不得超過8%，選出兼具股價淨值比動能、獲利成長動能以及股利率三種層面的股票。自彭博日本價值動能高息指數2015年推出以來，該指數的總回報率高達209.4%，大幅超越日本主要指數，彰顯入選的成分股展現日股價值股的優勢，更完美呼應日本政府改革紅利，成為掌握日股多頭投資新篇章的布局首選。

00972野村日本價值動能高息ETF基金經理人張怡琳指出，現階段的日股正處在有利的位置，具備轉機向上投資價值，目前日股的股價淨值比 (P/B ratio) 與股東權益報酬率 (ROE) 相較於歐美市場仍屬偏低，日本企業大力改革帶動企業獲利、政府全力做多拼經濟、內外資齊聚等利多，成為未來日股續漲的動能，加上春鬥企業調薪、海外旅遊動能挹注，日股重起攻勢備受市場期待，天時地利人和有助日股信心上揚，有助推升日股上揚，中長線來看，日股未來仍有提升空間，此外， 日本央行升息，預期將對於日本金融集團股獲利有正面的提升效應，加上日本銀行業正受惠於30年來首見持續攀升的利率環境與日本企業界擴大投資所帶來的貸款成長潛力，對於以金融股為主要持股的彭博日本價值動能高息指數而言也具有正面的效應。即將於12月18日開始募集的00972野村日本價值動能高息ETF追蹤「彭博日本價值動能高息指數」，投資人感受到日股有其特有的公司治理改革紅利，日本企業正在積極的提升股東權益的「現在進行式」。 臺灣高股息指數殖利率與彭博日本價值動能高息指數殖利率(資料來源： Bloomberg)

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