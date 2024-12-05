00929 配息調降賣壓法人撿 躍居買超冠軍

台股月配息ETF始祖復華台灣科技優息ETF（00929）因2日公布最新預估配息金額從前次0.11元調降為0.05元，引發市場賣壓使股價出現明顯折價，不過從籌碼面觀察，外資、自營商湧現低接買盤，帶動00929躍居12月以來ETF法人買超冠軍。

根據CMoney統計截至12月4日，本周以來外資買超00929達68.8萬張居冠，其次的中信成長高股息、元大台灣價值高息、兆豐電子高息等權也多為台股月配息ETF；自營商部分，00929亦獲買超11.6萬張居冠，此外，由於近期國際原油價格及美國長天期公債殖利率出現波動，也進一步帶動相關槓桿ETF買超表現。

券商法人分析，ETF配息主要由股息、資本利得、收益平準金等三個部份組成，00929此次每單位配息金額0.05元，還原費用後與指數參考息率相當。00929 昨（4）日收盤價17.9元，從官網統計顯示，基金帳上仍有資本利得2.67元、收益平準金0.44元，但因成分股表現較大盤疲弱，使下半年還原績效為負11%，加上應主管機關規定，基金單位數當月需增加至一定比例才可使用收益平準金，因近月規模單位數減少無法動用，以致這次配息隨績效調降，不過，若未來淨值回升，配息仍有機會再調升。

南韓本周爆發快閃戒嚴，引發政局動盪及罷工抗議，市場法人認為若影響供給，台灣電子供應鏈將有轉單利多，並點名聯詠（3034）、漢唐（2404）、矽創（8016）等標的，由於川普勝出法人多認為對股市及科技產業有利，也將有利以電子股為主的00929的股價表現。

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