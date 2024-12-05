快訊

香港直擊／甄子丹聞瓊瑤離世「不舒服」 曝2年前女兒曾獻唱給劉家昌

一旦用餐結束就需妥善儲存 專家揭剩菜可以在冰箱裡保存多久

喜傑獅「網站被駭」後真的抽免費雙人機票！網酸「會跳票嗎」官方回應了

比特幣衝破10萬美元 00909搭上旋風股價連創高、漲幅近30%

聯合新聞網／ 綜合報導
比特幣大漲。（路透）
比特幣大漲。（路透）

比特幣衝破10萬美元，站上全新里程碑，國內唯一比特幣相關的ETF國泰數位支付服務(00909)股價同樣飆新高，11月以來從月初的28.71元，直接飆升到今天盤中37.36元，漲幅居然接近30%!ETF專家表示，從川普確定當選後，就算科技業股價還在起起伏伏，比特幣的未來發展卻是相當明確，現在10萬美元大關都過了，接下來20萬、30萬美元已經不再是空口說白話，00909潛力勢不可擋。

ETF專家說明，幣圈這兩個月明顯討論度相當沸騰，不只比特幣被微策略加碼狂買，另一檔ETF因為占比最大的第一成分股就是微策略的00909，同樣受到幣圈人士歡迎，美國已有政府官員提出戰略儲備要納入數位貨幣的議案，微策略創辦人最新表示，比特幣市值將從2兆美元成長至2045年的280兆美元，他堅定認為比特幣會是下一波技術革新的主要機會，建議微軟董事會應採用比特幣作為核心的企業戰略。

而全球科技業巨頭微軟也即將在12/10召開會議投票討論是否投資比特幣，市場預期此門一開，勢必引爆全球機構法人的投資新渠道，就算下周沒通過，這幾天的漲幅已足夠讓比特幣以及00909的投資者爽賺一波噴漲。

別忘了川普曾喊話：永遠不要賣掉你的比特幣。專家也指出國泰數位支付服務(00909)是目前全台唯一與比特幣連動性最高的ETF，不光數位貨幣產業，連虛擬貨幣交易所、美國主要挖礦公司等大咖都有，光是微策略就足以帶動00909後續漲勢，目前股價還在37元上下，法人預期2025年應能跟隨比特幣利多向上，現在進場都還不算晚。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00909國泰數位支付服務 比特幣

相關新聞

收到股息後要調整成本？存股達人「成本不重要」：目的是壯大現金流、增加股數

《關於是否需要手動調整持有成本？》我們先探討看看手動調整持有成本的動機是什麼好了。

中2億買00922能賺多少？ 年初截算昨日每天多22萬、共5000多萬！

威力彩連10槓，今（5）日頭獎保證2億元，民眾紛紛手刀下注，也有網友已經幻想成為幸運兒，進行一系列理財計畫。專家建議，…

00757勁揚1% 成首檔最速達陣百元ETF

根據統一投信官網顯示，00757淨值於昨日已達100.84元，創歷史新高。加上NYSE FANG+尖牙股指數今晨大漲超過...

投資高息商品放眼國際 多元搭配具互補

配息商品投資可以更具備國際視野，不一定要侷限在台灣，若搭配部分海外投資，就能以更多元化的投組，進而產生互補的效果，也能降...

00929 配息調降賣壓法人撿 躍居買超冠軍

台股月配息ETF始祖復華台灣科技優息ETF（00929）因2日公布最新預估配息金額從前次0.11元調降為0.05元，引發...

比特幣衝破10萬美元 00909搭上旋風股價連創高、漲幅近30%

比特幣衝破10萬美元，站上全新里程碑，國內唯一比特幣相關的ETF國泰數位支付服務(00909)股價同樣飆新高，11月以來從月初的…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。