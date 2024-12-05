比特幣衝破10萬美元 00909搭上旋風股價連創高、漲幅近30%

比特幣衝破10萬美元，站上全新里程碑，國內唯一比特幣相關的ETF國泰數位支付服務(00909)股價同樣飆新高，11月以來從月初的28.71元，直接飆升到今天盤中37.36元，漲幅居然接近30%!ETF專家表示，從川普確定當選後，就算科技業股價還在起起伏伏，比特幣的未來發展卻是相當明確，現在10萬美元大關都過了，接下來20萬、30萬美元已經不再是空口說白話，00909潛力勢不可擋。

ETF專家說明，幣圈這兩個月明顯討論度相當沸騰，不只比特幣被微策略加碼狂買，另一檔ETF因為占比最大的第一成分股就是微策略的00909，同樣受到幣圈人士歡迎，美國已有政府官員提出戰略儲備要納入數位貨幣的議案，微策略創辦人最新表示，比特幣市值將從2兆美元成長至2045年的280兆美元，他堅定認為比特幣會是下一波技術革新的主要機會，建議微軟董事會應採用比特幣作為核心的企業戰略。

而全球科技業巨頭微軟也即將在12/10召開會議投票討論是否投資比特幣，市場預期此門一開，勢必引爆全球機構法人的投資新渠道，就算下周沒通過，這幾天的漲幅已足夠讓比特幣以及00909的投資者爽賺一波噴漲。

別忘了川普曾喊話：永遠不要賣掉你的比特幣。專家也指出國泰數位支付服務(00909)是目前全台唯一與比特幣連動性最高的ETF，不光數位貨幣產業，連虛擬貨幣交易所、美國主要挖礦公司等大咖都有，光是微策略就足以帶動00909後續漲勢，目前股價還在37元上下，法人預期2025年應能跟隨比特幣利多向上，現在進場都還不算晚。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。