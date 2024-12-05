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第一金工業30 ETF改季配息 12月19日除息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
第一金工業30 ETF（00728）宣佈配息頻率調整為季配息機制正式生效，預計12月19日為首度季配除息交易日。聯合報系資料照片
第一金工業30 ETF（00728）宣佈配息頻率調整為季配息機制正式生效，預計12月19日為首度季配除息交易日。聯合報系資料照片

第一金工業30 ETF（00728）宣佈配息頻率調整為季配息機制正式生效，預計12月19日為首度季配除息交易日，配息發放日訂於明年1月13日，同時也正式納入「收益平準金」，未來有利穩定股息配發機制。

第一金投信指出，第一金工業30 ETF收益分配頻率由年度收益分配變更為每季收益分配，除息月份預計為3月、6月、9月及12月。

第一金工業30 ETF追蹤投資標的指數為｢臺灣工業菁英30指數｣，成份股主要考量高品質多因子指數編製選股策略，成份股篩選兼顧股票市值、公司獲利、低負債比財務體質穩健，且著重長期股利穩定因子特性，通過流動性檢驗，選出財務體質較佳、獲利能力較好與股利發放較高之標的，依市值排序的前30名股票，按市值為計算權重標準。

目前成份股前五大投資標的偏向AI股、蘋概供應鏈等標的，包括：台積電（2330）、聯電（2303）、聯詠（3034）、大立光（3008）及嘉澤（3533）等標的，相關投資標的偏屬成長性題材，長線持有工業精英重要標的，是追求股息與資本利得兼具，跟隨台灣市場長期成長的台股ETF選擇。

第一金工業30 ETF標的指數，每年2次進行成分股審核，以4月及10月審核日，每次定審維持30檔成份股。甫於11月初調整持股，新納入兩檔成份股為記憶體模組廠創見（2451），和從事減速機製造，自動化機器人概念股台灣精銳（4583）等。

第一金工業30 ETF改制季配息正式生效後，配息作業時程詳見第一金投信官網最新公告。第一金投信官網：https://www.fsitc.com.tw/

第一金工業30ET配息時間表(資料來源：CMoney、第一金投信官網)
第一金工業30ET配息時間表(資料來源：CMoney、第一金投信官網)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 第一金 配息

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