12月配息最大包是它 00926啟動配售作業

凱基全球菁英55（00926）近期成交量放大，連續三天都在千張以上，5日盤中逾2,500張，4日成交6,635張、3日成交4,314張，4日成交量更是改寫掛牌以來次高，今年日均量約為753張，買氣熱絡下也讓溢價偏高。為縮減ETF溢價幅度，今日起凱基全球菁英55進行初級市場配售，於12月16日止或可配售額度提前售罊即結束，提醒投資人留意合理折溢價。

凱基全球菁英55自2023年6月2日掛牌，擬於12月17日進行成立以來第二次除息，公告每受益權單位擬配發1.5元，大幅優於去年的0.23元，以昨日收盤價換算，單期殖利率為6.26%，吸引搶息族買盤進場，實際配息金額將於12月13日公告，將於2025年1月13日領息。

觀察12月已公告配息訊息的56檔ETF可以發現，年配息的凱基全球菁英55每受益權單位擬配發1.5元是最多，也就是說持有一張可以領1,500元；換算12月單期配息率達6.26%也是最高。

另一方面，今年以來市價含息漲幅達44.6%，在70檔海外原型股票ETF中排行第五強，績效表現也吸引買氣。

配售作業下提醒投資人，實際申購淨值與提出申購申請時並不相同，投資人須自行承擔實際申購淨值與預期不相同的風險。投資人實際取得申購受益權單位時，本基金的市價與折溢價率亦可能與提出申購申請時有重大差異，投資人須自行承擔相關風險。

凱基全球菁英55經理人施政廷表示，隨著美國12月消費旺季到來，加上12月是股市傳統旺季，預期S&P 500好光景有機會延續到2025年1月。從總經面觀察，明年企業新訂單有望上揚，ISM客戶庫存下滑，在強韌基本面支撐下，預期美股明年上半年震盪整理過後，明年下半年仍有表現空間。

施政廷進一步指出，預期美國2025年GDP表現會優於今年，只是增速會放緩，加上美股評價已在歷史相對高點，市場震盪難免；預期2025年11大產業企業獲利成長版圖將出現變化，產業輪動加速下，建議透過11大產業全面布局的海外股票ETF，全面掌握美股各產業成長契機，並採取定期定額或除息後股價回檔之際伺機布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。