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中2億買00922能賺多少？ 年初截算昨日每天多22萬、共5000多萬！

聯合新聞網／ 綜合報導
00922的「息收」也比老牌市值型ETF0050、006208更亮眼。圖／聯合報系資料照片
00922的「息收」也比老牌市值型ETF0050、006208更亮眼。圖／聯合報系資料照片

威力彩連10槓，今（5）日頭獎保證2億元，民眾紛紛手刀下注，也有網友已經幻想成為幸運兒，進行一系列理財計畫。專家建議，台股近期反彈拚年終行情，看好2025年多頭行情持續，民眾若真嗨中2億大獎，可別一夕花光光，跟著大盤施展獎金放大術更開心！若以彩券得主愛的國泰台灣領袖50（00922）計算，回測今年年初若將2億ALL IN，截至昨（4）日總收益將飆7430萬元，等同每天早上都被22萬元砸醒。

先前有男大生買彩券中獎，將467萬ALL IN 00922，當時每股價格僅15.6元，約能買到300張，若以昨（4）日收盤價21.62元計算，一年爽賺超過200萬，讓網友全羨炸，難怪本次威力彩頭獎飆2億元，就有民眾躍躍欲試，希望效法該名男大生，將獎金全投入00922，讓錢越滾越多。

ETF專家回測，以今年第一個交易日為基準，00922當日股價為16.77元，若當時將2億元全投入，可買進約11926張，截至4日收盤價為21.62元，報酬率高達28.9%，帳面收益達5784萬元。

更重要的是，00922的「息收」也比老牌市值型ETF元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）更亮眼，今年每股共發放1.38元股利，計算股利收益總計可達1645萬元，因此總收益直飆7430萬元。

ETF專家強調，假設性試算情境僅供參考，實際投資需謹慎規劃，建議一般投資人可採取「定期定額」方式分散風險，同時選擇具有穩健收益的標的，才有機會在長期中獲利。以00922來說，其追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，成分股包含台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）。

若以近一次配息金額來說，00922近一次配息金額為1元，年化殖利率高達8.84%，海放富邦公司治理（00692）的0.6元、年化殖利率2.67%，以及元大台灣50（0050）的1.02%和富邦台50（006208）的1.60%。

市場法人分析，隨美國大選不確定性消除，股市延續多頭趨勢，考量美國吹降息風，全球經濟持續穩健增長，股市評價面、企業獲利及利率環境等因素，預期明（2025）年成長可期，其中企業獲利將成主要驅動力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00922國泰台灣領袖50ETF基金

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