4大原因 高息ETF掀降息潮

台股大盤將挑戰連續兩年雙位數漲幅，不少高股息ＥＴＦ（指數型股票基金）配息來源動用到資本利得，讓年化配息率超過百分之十，吸引投資人投入高股息ＥＴＦ市場。

台股位階墊高後，加權指數殖利率僅剩約百分之二點五，高股息ＥＴＦ合理的指數殖利率區間只落在百分之五上下，未來要再出現ＥＴＦ年化百分之十配息率實屬不易，導致下半年多檔高息ＥＴＦ紛紛調降配息金額。

多位專業人士說，月配、成立時間較短的高息ＥＴＦ衝擊最大，主因有四，首先，配息有遞延性，去年上市櫃獲利衰退影響配息，加上今年股價漲多，因此找不太到配息逾百分之六的個股，直接影響ＥＴＦ領息來源。

其次，上市櫃公司仍有除權息旺季，季季配息的上市櫃公司也非多數；第三，成立時間較短的ＥＴＦ，在儲存股息彈藥庫不足下，更加容易受到行情波動影響，由於下半年來台股行情處於震盪盤整，而ＥＴＦ低於發行價不能配發資本利得，且未實現的資本利得也無法配出。最後，收益平準金使用規範更明確，當ＥＴＦ單位數減少時，無法動用收益平準金。

多檔台股高息ＥＴＦ面臨挑戰，其中，指標的復華台灣科技優息（○○九二九）因十二月配息大幅降至○點○五元，為成立以來最低，部分投資人棄息出走，連續兩天成交量高居上市櫃第一，三日成交一一六點五八萬張、四日仍有四十三點五萬張。

○○九二九連續兩日折價幅度（市價低於淨值）都超過百分之一，顯示市場賣壓不小，也吸引在ＥＴＦ市場中扮演著提供流動性的角色的外資及自營商進場，並在初級與次級市場中進行套利交易。

投信業者提醒投資人，買高股息ＥＴＦ不應只看重配息率，仍要回歸到高息ＥＴＦ總報酬進行投資評估，且在明年除權息旺季來臨前，成立較長的高息ＥＴＦ會有較大的配息潛力。

法人則說，投資人在挑選高息ＥＴＦ時，若使用資本平準金餘額來估算資本利得配息能力，恐有大幅高估之餘，因為資本利得會受到規模及盤勢影響，不應把資本利得歸在預估未來配息率計算中。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。