高股息 ETF 降息潮延燒 四大因素導致金額縮水

近來台股多檔高息ETF配息明顯縮減，大出市場意外，引發市場對於高息ETF的高度熱議。市場專家指出，隨著台股位階墊高後，加權指數殖利率僅剩約2.5%，高股息ETF合理的指數殖利率區間只落在5%上下，也就是說，未來要再出現ETF有年化10%配息率實屬不易，使得下半年來多檔高息ETF都紛紛調降配息金額。

這波引爆市場高度關注的，是復華台灣科技優息（00929）僅配發0.05元，為歷史新低。消息一出，不但投資人大舉贖回，股價也表現疲弱。

高息ETF配息縮水四大原因

統計12月台股ETF配息表現，兆豐電子高息等權擬配0.025元、中信成長高股息擬除息0.023元、台新永續高息中小擬配0.05元、元大台灣價值高息擬配0.04元，都是成立以來最低的配息紀錄，近期也都呈現折價，分別淨流出6.58億元、26.85億元、3.17億元、6.88億元，顯見這波高息ETF降息潮已經來臨。

對此，多位專業人士坦言，以月月配、成立時間較短的高息ETF衝擊性會最大，主因有四：第一，配息是具有遞延性的，去年上市櫃獲利衰退影響配息能力，加上今年股價漲多，以至於找不太到配息逾6%的個股，這直接影響ETF領息來源。

第二，上市櫃公司仍有除權息旺季，季季配息的上市櫃公司也非多數。第三，成立時間較短的ETF，在儲存股息彈藥庫不足下，更加容易受到行情波動影響，由於下半年來台股行情處於震盪盤整，而ETF低於發行價是不能配發資本利得、且未實現的資本利得也無法配出。

第四，收益平準金使用規範更加明確，當ETF單位數減少的情況下，無法動用收益平準金。

多檔台股高息ETF都面臨挑戰，其中，指標的復華台灣科技優息因12月配息大幅降至0.05元，為成立以來最低。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。