00929長期持有還是比不投資只放定存好！ 達人：除00900外其他的選股邏輯還沒差到不行

最近00929配息下降，造成投資人出逃，甚至賣到折價了還在賣。

其實以前就講過，雖然我覺得投資高股息ETF是對投資人不怎麼好，但除了00900以外，其他的選股邏輯還沒差到不行，如果真的了解該高股息ETF的風險（沒比市值型小）和選股邏輯特性，因而能長期持有，還是比都不敢投資只放定存好。

但從這兩天就看到了，「長期持有高股息ETF」並沒那麼容易啊。（而且現在台股還是牛市，沒到真的熊市）

問題就出在，很多人就只看配息高就買，根本就不去了解自己投資了什麼，所以自然配息變低就賣出。

假如你真的認同00929的選股方式而投資它，那配息變少根本就不該是個問題，真正有問題的是先妄想股票ETF可以穩定超高配息，然後失望之後再賣出。

高股息ETF本身周轉率高已經相對不利了，現在追著配息高低買來賣去不僅增加交易成本還搞到折價賣，搞不好就賣在低點。

但，可惜很多人就是把配息看得那麼重要，然後一堆網紅整天在算配息率推波助瀾。

當真正了解配息只是一場空的時候( 除非要靠它認列收入來貸款)，你的投資就不會再被配息率這種無聊的數字限制，就算你不想作指數化投資拿市場平均，也可以選你真正認同的選股策略，如果有真的夠了解又合適的策略，當然就是長期持有，哪會需要搞到公布一個數字大家拼命逃這種事。

p.s.最近受一個專訪問，有一個小問題是今年拿了多少股息，這個我完全不知道，也是絕對不會浪費時間去算的。

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