台股原型ETF 規模創高

大盤12月來回魂大漲4.4%，加上熱門ETF持續吸金下，雙雙貢獻台股ETF規模表現，昨（4）日台股原型ETF規模來到2.72兆元，續寫下歷史新紀錄。進一步觀察各檔台股ETF，群益台灣精選高息（00919）在公告12月20日除息0.72元，配息獲得市場青睞下，連續十個交易日資金呈現淨流入，規模正式於突破3,000億元大關。

據CMoney統計，截至4日，台股ETF規模在千億元以上維持八檔，依序為：元大台灣50的4,349億元、國泰永續高股息3,725億元、元大高股息3,558億元、群益台灣精選高息3,018億元、復華台灣科技優息2,637億元、富邦台50的1,828億元、元大台灣價值高息1,621億元、元大台灣高息低波1,166億元。

千億元台股ETF表現

群益台灣精選高息在2022年10月20日以發行價15元上市，至12月4日收盤價23.7元，其中，經過六次配息，目前成立以來含息累積報酬85.01%，市場相當買單，受益人數也來到103.3萬人，規模也從成立時的35億至今晉級成為第四檔3,000億元的台股ETF。

千億元的台股ETF中，除群益台灣精選高息規模創新高外，國泰永續高股息、元大高股息、富邦台50及元大台灣高息低波規模也改寫歷史新紀錄。

今年來加權報酬指數32.7%，千億元的台股ETF中，含息價市價漲幅則是以市值型的領先，富邦台50達49.1%、元大台灣50也有48.4%，其餘高股息則落在下跌2.7%至上漲17.9%間不等。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，台灣企業獲利持續往上，中長期偏多趨勢。後續將密切關注新政府的政策走向，特別是涉及貿易、科技和稅收的政策。

今年來金融環境受降息、地緣政治風險、美國總統大選等眾多因素影響瞬息變化，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，深受投資人喜愛，投資人可留意台股高息ETF相關投資契機。

從長期持有角度，控制風險對報酬表現有正面助益，元大台灣高息低波為千億級高股息ETF中唯一有低波動選股因子，據晨星統計至10月底近三年報酬風險比1.41（夏普值）為同類型排第一，即在承受相同風險下，有機會獲得較佳報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。