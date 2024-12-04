八檔高息ETF商品 打敗大盤

大盤一掃11月下跌陰霾，12月以來大漲4.46%，台股大漲大跌，擁有738.5萬投資人的台股高息ETF表現備受關注。觀察23檔受台股高息ETF近一個月表現，包括群益台灣精選高息ETF（00919）等八檔維持正報酬，同時打敗大盤。

根據統計，過去十年，11月至來年2月台股皆連四個月上漲，而2024年、2025年台股企業獲利成長率皆達兩位數，提供台股下檔支撐，台股ETF熱度不減，儘管時序已進入12月，仍有高息ETF新兵登場，台新臺灣AI優息動能ETF基金將於明（6）日掛牌，搶歲末錢潮。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，在AI 需求及內需穩定的扶持下，台灣景氣仍在擴張軌道，目前市場預估台灣企業獲利2025年增約16%，雙位數增長為經濟底氣，考量台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。台股受惠景氣面回復，以及資金面充沛的雙重利多，加上過往歷史經驗台股第4季漲多跌少，預估第4季可維持多頭格局。00919日前公布第七次預估配息0.72元維持新高，連續七季年化配息率都逾10%。

台新投信指出，在AI大廠財報及展望優於預期大漲的帶動下，台股頻創歷史新高，展望後市，企業獲利持續上修，第四季起進入電子業旺季，預期供應鏈拉貨動能強勁。另一方面，9月起Fed進入降息循環，股票市場將持續受到市場資金推升。

在類股操作上，台新台灣AI優息動能ETF基金研究團隊表示，AI技術在各個行業中的應用及需求不斷增加，第4季電子產業將進入傳統旺季，隨著生成式AI需求的提升及南部晶片設計產業推動基地的設立，台灣AI供應鏈發展及獲利表現有機會持續成長，長線的產業趨勢成長動能將延續，建議可優先布局聚焦在AI概念股的台股ETF，掌握一籃子績優AI股後市多頭行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。