美股熱 帶旺ETF七雄

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

S&P 500指數與NASDAQ指數3日均創下新的收盤紀錄，連帶昨（4）日盤面上七檔ETF市價創下新高，集中在以科技股為主的海外股ETF上。法人指出，投資人可以留意美科技主題的ETF，透過定期定額、或股價回檔之際伺機布局。

根據CMoney統計截至昨日，盤面上一共有七檔ETF收盤價改寫成立以來新高，包含統一FANG+、凱基全球菁英55、國泰北美科技、元大全球AI、台新全球AI、永豐美國科技、凱基台灣AI 50，其中，統一FANG+持續坐穩海外原型ETF股王位置，收上99.4元，盤中最高價甚至一度來到99.7元，近期有望挑戰成為海外原型ETF中第一檔站上百元大關的標的。

進一步以今年含息價格表現來看，創新高的ETF中，統一FANG+漲幅52.1%，表現最佳，因持股聚焦十檔科技巨頭，更能精準打擊；漲幅四成以上的則有凱基全球菁英55、國泰北美科技和元大全球AI；三成以上有台新全球AI、永豐美國科技。凱基台灣AI 50因掛牌約三個月，成立以來漲幅為0.6%。

統一FANG+經理人林良一表示，全球四大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜、微軟、Google、Meta對AI晶片仍需求旺盛，持續擴大資本支出。且美國總統當選人川普擬鬆綁AI監管，龍頭股將最先受惠。AI正處於賦能階段，市場成長空間仍大。

凱基全球菁英55經理人施政廷表示，隨著美國12月消費旺季到來，加上12月是股市傳統旺季，預期S&P 500好光景有機會延續到2025年1月。從總經面觀察，明年企業新訂單有望上揚，ISM客戶庫存下滑，在強韌基本面支撐下，預期美股明年上半年震盪整理過後，明年下半年仍有表現空間。

唯一創高的台股ETF-凱基台灣AI 50自9月5日掛牌，近三個月來隨著台股行情震盪而波動，昨日重回發行價之上，同時進行指數定期調整，成分股中新增及刪除19檔，換股檔數比例為38%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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