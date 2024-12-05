00918配息創新高0.84元…00919、00878都還只是維持！ 達人：符合五條件的口袋名單

2024年第四季挑選高股息ETF的條件

這二天上一支shorts談：月配高股息ETF績效輸巿值ETF怎麼辦？

有雪友留言：「換00918，最近配息0.84元，應該可以彌補過去！」

哎喲...財經雪倫常說配息高不是重點「填息才是重點」

不然就像拿自己左口袋的錢放到右口袋，不是窮開心嗎？

財經雪倫最近在物色高股息ETF，有幾檔在口袋名單。

很巧！00918剛好是其中一檔。

先說說我最近挑選高股息ETF的條件，提供給雪友參考：

高股息

投資高股息ETF自然就希望有高股息，再怎麼樣殖利率也希望能有5%以上，不然怎麼對的起這名稱是吧！

高填息

我曾經因為高股息買個股，後來花很長、很長的時間填息，因為有這樣的經驗，現在的我比較不會因為高股息進場，我會觀察過去填息的成績「畢竟要填息才是真的拿到股息」！

好績效

今年巿值ETF大噴發，有幾檔高股息ETF的成分股跟巿值ETF重疊，如果今年績效没有什麼成長只是拿到股息就可惜了...「能拿到優於同類型ETF績效才是股利雙得」！

折溢價

ETF雖然是追蹤指數，但還是會有折溢價，如果造巿品質不好常發生折溢價過大的現象就要留意， #買到溢價過大的ETF就是買貴了，可能因此少賺N%股息，所以要留意！

流動性

千萬不要想說現在ETF很夯買賣不成問題！如果買到成交量小或是造巿品質不佳的ETF就易有想賣不掉或想買買不到的狀況，這麼一來就較容易產生折溢價，所以流動性很重要，可以看ETF的成交量或是前五檔的買賣價差。

我們再來看看00918有没有符合以上標準：

高股息：2024年全年配息3.12元，平均每次配息0.78元，以12/4收盤價24.46元，換算年化殖利率12.75% 這數字在高股息ETF應該是屬一屬二了！ 高填息：六次配息有五次填息成功，是我最近觀察的高股息ETF名單裡，填息率最高的一檔！ 好績效：2022/11/15成立自2024/11/29以來淨值成長88% 今年以來報酬18.95%高股息ETF排行前二名，這樣的成績還能說什麼呢！(資料來源：moneydj 資料日期：2024/11/29) 折溢價：-0.08～0.6%之間，即使公告配發高股息造成搶購，溢價都還在合理範圍。 流動性：12/4規模突破500億，平均每個交易日成交1萬張，買賣價差算小。

總結以上，看起來00918確實可以列為觀察重點中的重點名單，以這次公告配息0.84元，換算年化殖利率高達13%以上，就這麼用計算機按著按著換算配息金額很容易下意識按到下單軟體鍵呢！

貼心小提醒：00918除息交易日12/19，有興趣的雪友想參與除息最後買進日12/18

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