人棄我取！撿了150張00929折價1.21％ 不敗教主：買便宜也會增加殖利率
＊原文發文時間為12月4日
今天進來撿了150張，主要是股價下挫了一波，又因為配息不理想導致賣壓湧現，今天收盤股價折價1.21%，折價就是相對便宜。
配息不要只看一次，2024年00929共配發1.81元，以目前17.76元來計，殖利率高達10.19%，就算股價20元，殖利率仍有9.05%。
配息要用全年度來看，當然你要長期持有才能夠完整的領到息。不過我還是要建議一下，每個月的配息應該要平均一點會比較好，相信會記取教訓！
高股息ETF都可以長期持有，重點在於成本跟張數。便宜時進場就可以降低成本，並增加張數，我今天進場後就會持續往下加碼，買得便宜也會增加殖利率。
以上只是分享個人的心得，還請自行判斷。
◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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