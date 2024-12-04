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不負眾望！00919連十日資金淨流入 規模站上3000億元

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

12月以來大盤回魂大漲4.46%，助攻台股ETF規模表現，進一步觀察各檔台股ETF，群益台灣精選高息（00919）在配息政策獲得市場青睞下，連續十個交易日獲得資金淨流入，規模正式於4日突破3,000億元大關。

群益台灣精選高息在2022年10月20日以發行價15元上市，至12月4日收盤價23.7元，其中，經過6次年化配息率逾10%的配息，目前成立以來含息累積報酬85.01%，受益人數也來到103.3萬人，規模也從成立時的35億至今突破三千億來到3018.74億，成為第四檔3,000億元的台股ETF。

市場法人表示，高人氣的主要原因在於群益台灣精選高息的穩定持續又透明的高配息政策奏效，群益台灣精選高息在12月2日也公布第七次預估配息0.72元維持新高，有別於其他台股ETF，今年實際配息率上看11.16%，令市場驚豔。

群益台灣精選高息本次除息日為12月20日，參與除息最後買進日為12月19日，配息發放日為2025年1月13日。群益台灣精選高息配息深受投資人青睞，以預估配息0.72元估算，如果想讓每張的息值固定在10%以上，其實就可以趁價位還在28.8元以下多買來降低成本。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。後續將密切關注新政府的政策走向，特別是涉及貿易、科技和稅收的政策。今年來金融環境受降息、地緣政治風險、美國總統大選等眾多因素影響瞬息變化，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，深受投資人喜愛，投資人可留意台股高息ETF相關投資契機。

群益台灣精選高息ETF基本資料。統計至2024/12/4。資料來源／CMoney
群益台灣精選高息ETF基本資料。統計至2024/12/4。資料來源／CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 群益 配息

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