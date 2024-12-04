台新AI優息動能ETF自12月6日起掛牌上市 並得辦理融資融券

根據證交所最新數據顯示，2024年ETF最新規模已經來到2.63兆元的新高紀錄，2023年底的時候是1.47兆元，規模等於年增近八成，然而最新公布的配息政策卻是兩樣情，00929配息再度縮水令許多股民失望，00919則仍然維持在0.72元的新高水準。PTT熱議ETF人氣衰退排行榜，直言是「高股息翻車潮」，並指出「一堆ETF資金都分散了要漲很難了」。

2024-12-04 13:38