快訊

瓊瑤逝世「小燕子」出現了 趙薇遭封殺消失3年首度發文

開罰馬英九基金會？ 陸委會：最重5年不得再邀陸人來台

痛失英才！澎湖海釣意外落水 死者為高雄醫學大學副校長

台新AI優息動能ETF自12月6日起掛牌上市 並得辦理融資融券

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，台新投信募集發行台新臺灣AI優息動能ETF證券投資信託基金(台新AI優息動能，00962)受益憑證，將於2024年12月6日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，台新AI優息動能ETF為追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃AI優息動能指數，以台灣上市上櫃股票為母體，經流動性檢驗、AI產業篩選、股利條件、財務指標、發行市值等指標篩選，依股利率擇優選取50檔股票。成分股依不同定審月份分別以股利率及股價動能指標加權後，結合營收成長率調整成分股權重，表彰AI產業中兼具高股息、成長動能與獲利能力的股票投資組合績效表現。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達174檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 台新

延伸閱讀

台新金聖誕祭6日點燈

券商法規宣導 回響熱

台新愛的力量投票倒數

TPBL／旅日再加一 戰神拉麵愛好者孫思堯轉戰B3球隊

相關新聞

00929如何挽回存股族的心…能參考00919過去這作法！小黑：希望經理人能出面信心喊話

希望00929經理人能出來信心喊話，我還有100張，讓我可以決定是否要留著...

00939、00940、00936...一堆高股息ETF退燒！他預言：00929下月跟上「翻車潮」

根據證交所最新數據顯示，2024年ETF最新規模已經來到2.63兆元的新高紀錄，2023年底的時候是1.47兆元，規模等於年增近八成，然而最新公布的配息政策卻是兩樣情，00929配息再度縮水令許多股民失望，00919則仍然維持在0.72元的新高水準。PTT熱議ETF人氣衰退排行榜，直言是「高股息翻車潮」，並指出「一堆ETF資金都分散了要漲很難了」。

韓國突戒嚴、震盪經濟！月配金融債00933B逆勢上漲 專家：波動小避險最佳

南韓社會昨（3）日晚間不平靜，總統尹錫悅緊急發表談話宣布戒嚴，導致台指期夜盤跳水，但就在2個多小時後迅速解禁，有韓國網紅傻眼直呼，這兩個小時到底在幹嘛？

00929市場給出蠢又便宜到爆的價格！存股哥：經年累月的長期過程很多人卻只看一個月

回顧2024年00929共配發1.81元，以目前17.76元來計，殖利率高達10.19%，就算股價20元，殖利率仍有9.05%，所以重點是什麼？重點在於你有沒有長期持有、完整參與市場...

00943配0.025元恐還不是地板！ 息大大：剩餘收益平準金估算未來5個月每月只剩0.018

00943不一樣了，最近一次配0.025，但是以剩餘收益平準金估算未來5個月每月只剩0.018，所以預料還會再降息...

00882持有600張用股息再買00878、0056可行？ 不敗教主：當然可以「兩檔互補」

將00882、00878布局完成，再拿這2檔的股利來佈局0056，反正是股利買單，就不覺得0056太貴了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。