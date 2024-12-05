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昔罵00929「垃圾中的霸主」 清流君成先知？網曝2大投資鐵則

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00929。聯合報系資料照
網友討論00929。聯合報系資料照

規模逼近2,700億元的復華台灣科技優息（00929）12月配息金額公布，每受益權單位預估配發0.05元，較前次的0.11元減少0.06元，寫下配息新低。針對YouTube清流君曾說過「00929是垃圾中的霸主」，PTT網友笑稱根本是「先知」，這也驗證兩大投資原則，包括人多的地方不要去，以及數學無助於投資。

復華台灣科技優息配息在今年第2季見高後漸漸向下，第4季下降幅度顯著，12月擬配息金額較上月的0.11元腰斬，是成立以來最低配息金額。不過，今年實際配息率仍有約9.1%。

清流君過去曾說過00929為「垃圾中的霸主」，引發不少投資人反感，如今配息大跳水，有網友在PTT發文盛讚他根本是「先知」，網友指出，「雖然清流君有時講話比較聳動，但至少都會拿實證數據、學理依據來講，要說先知也好，要說壞掉的鐘一天也會準兩次也行，總之這次他贏了，同時再次驗證兩件事，第一，人多的地方不要去，第二，數學無助於投資，除非你是James Simon，否則牛頓也是也被割韭菜」。

其他人留言「不用他大家也知道龐氏騙局」、「那些成分股公司也不是真的很爛，只是剛好電子股景氣下行」、「不用他講也知道的事情吧」、「記得他也買中租，笑死，程度一樣」、「那些報酬率很好的指數都是先射箭再畫靶」、「垃圾中的霸主，還是垃圾，你買垃圾幹嘛」、「所以買929的有賠錢嗎，只是股利變少吧」、「花錢買垃圾是顯學」、「他也說900必定賠錢，你怎不幫他吹一下？」、「ETF去買0050，不然就去買757，其他都是圈錢的垃圾」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF ETF PTT 報酬率 韭菜

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