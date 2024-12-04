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00929如何挽回存股族的心…能參考00919過去這作法！小黑：希望經理人能出面信心喊話

聯合新聞網／ 股市小黑
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

00929配息跳水，復華投信該如何挽救存股族信心？

高股息ETF配息來源改變

存股族最關心的就是「配息穩定度」與「配息殖利率」

配息殖利率越高，越能吸引投資人目光，但很容易讓人忽略高配息可能僅是短暫的美好時光。

過往大家對高息ETF印象，年化殖利率5%-6%就很滿足。正常高息ETF要依照指數比例買賣進成分股，後續就放置靠持有的成分股股息按年/半年/季/月配發給大家。

過去兩年突然發生質變，無論年配、半年配、季配、月配商品都紛紛端出超過8%，甚至超過10%的配息。

觀察各成分股，過往大抵以金融股、電子通路、NB 類股為主，成分股約配發5-7%，因此組合的ETF 配出5%-6%真的信手拈來。

自從AI崛起，拉高電子股股價，但是配息並未跟著股價一路上漲，不少股票年化配息從過往5%-7%，降到今年僅剩下2-4%，若光靠成分股配息，高股息ETF勢必不太可能配發超過6%年化殖利率。

因此，高股息ETF為了吸引投資人目光，開始從資本利得作為配息來源，但這很吃經理人的操盤功力，累積越多資本利得（老本）的投信，越能配發較多的息。

00929在2024年預計共配發1.81元

今年上半年是00929最輝煌的時期，配息從0.13提高到0.2元，那時候除了配息增加，淨值也一路往上。

若是將今年配發的1.81元除12個月，每月約領0.15元。

成本15元的殖利率約12%，成本17元殖利率約10.6%，成本16元殖利率約11.3%，成本18元殖利率約10%，成本19元殖利率約9.5%，成本39元殖利率約9%，成本21元殖利率約8.6%，成本22元殖利率約8.22%。

00929為何會降低配息？

第一種可能性：樂觀派看法

12月之所以剩下0.05元，因為之前配夠多了。

要預留明年配息額度，今年配的夠多了。自我說服自己明年一樣可以維持8%以上的配息率。

第二種可能：悲觀看法

會降低配息，就是沒有老本可以配發，只能拿成分股配息來配發，所以未來降到3%-5%不用太意外。

00929如何挽留股民信心

可以學學群益投信過去曾霸氣說至少可以配發4次0.54元的做法：

「群益投信指出，從目前可分配投資收益已達2.67元來看，即使每次維持與6月份首次配息相同配息水準0.54元，00919仍足以支應四個季度以上的股息，搭配收益平準金機制，無論ETF規模如何變動，也能維持配息水準的穩定性。」

若復華投信能公開表示，未來一年配息至少1-1.2元（到1.5元更好），或是年化配息殖利率至少有維持5%-6%（到8%更好），相信這樣才能讓對於配息失望的投資人能重拾信心，復華才能降低龐大的資金移民潮。

編按（作者於連結留言區表示）：希望00929經理人能出來信心喊話，我還有100張，讓我可以決定是否要留著

◎本文內容已獲 股市小黑 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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