韓國突戒嚴、震盪經濟！月配金融債00933B逆勢上漲 專家：波動小避險最佳

南韓社會昨（3）日晚間不平靜，總統尹錫悅緊急發表談話宣布戒嚴，導致台指期夜盤跳水，但就在2個多小時後迅速解禁，有韓國網紅傻眼直呼，這兩個小時到底在幹嘛？

韓元兌美元應聲急貶超過1%，投資達人點出，消息面通常是驅動股價的動能之一，不喜歡波動的投資人，可以佈局金融債ETF，波動較小。

市場專家點出，現在正是布局債券ETF的佳機，投資人等好久的美國降息循環，終於在九月啟動，明年將是利率恢復正常的第一年，殖利率曲線有望全面回到正斜率。

其中又以金融債ETF受到投資人青睞，金融債受到更高的監理，比起一般公司債，違約率相對低、風險小，兼顧穩定領息，是適合長期定期定額持有的標的。

觀察數據，金融債不再是機構法人獨愛，散戶也開始動起來投資，金融債ETF受益人數前五名，分別由國泰10Y+金融債（00933B）、中信優先金融債（00773B）、群益投資級金融債（00724B）、永豐ESG銀行債15+（00958B）、元大10年IG銀行債（00786B）佔據。

尤其00933B受益人數超過12萬最受歡迎，採月月配息制度，很適合有現金流需求的投資人，且本月除息金額不縮水，每股預計配發0.082元，年化配息率達到5.7%，息收表現亮眼，00933B連四個交易日奪下金融債ETF冠軍，昨日更一舉衝上2.2萬張好成績。

市場專家點出，美選結果落幕，川普上任後存在不確定性因素，加上還有通膨升溫疑慮、關稅說等雜訊會持續影響市場信心，加劇股市震盪，建議投資人可將部分資金轉向債市避險，趁低加碼建倉，債券殖利率還在多年來的平均高檔，坐領高息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。