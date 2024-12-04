00929市場給出蠢又便宜到爆的價格！存股哥：經年累月的長期過程很多人卻只看一個月

以前的存股人經年累月，現在的存股人存一個月。配息好時立志說要存股，配息差時變成信心全無。今天漲時買進存股，後天跌時停損賣出。也難怪，成功的道路並不擁擠，因為堅持到底的人本來就不多。

00929公告本月配息0.05創掛牌上市以來最低，質疑聲浪排山倒海而來，大家都說自己是存股人，但這個月就能看出誰才是真正的存股人，別人看到的是危機，我看到的卻是機會。

殖利率跟股息這件事應該要看整個年度，季配、月配高股息只是將全年可分配股息分散在每季、每月，也就是說你應該要把過去一整年的股息數相加去除股價才是真實的殖利率，我個人習慣去除當下的股價，得出該股的預估殖利率。

回顧2024年00929共配發1.81元，以目前17.76元來計，殖利率高達10.19%，就算股價20元，殖利率仍有9.05%，所以重點是什麼？重點在於你有沒有長期持有、完整參與市場，如果你從一月持有929到現在，你一共拿到1.81元股息，這麼高的配息跟殖利率卻被說爛，那我也不知道配多高才算好了。

班傑明.葛拉罕的經典名著「智慧型股票投資人」的市場先生理論提到，「他每天會根據他所判斷的價值提供你買進賣出的機會，有時根據對該企業的發展前景的了解，他的價值判斷相對合理，另一方面，市場先生也經常受到熱情與恐懼的影響，而提供你似乎有點愚蠢的價格」。

這句話的意思是投資者應該冷靜、理性的面對市場波動，避免受到市場短期情緒影響，應該專注在股票的內在價值，撇除因個人情緒導致的判斷失誤。

看我看來，市場先生現在就是給一個蠢到爆又便宜到爆的價格，我依然會秉持著持續買進的策略不斷累積持股張數，我個人的經驗告訴我自己，恐慌才是佈局的好時機。

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