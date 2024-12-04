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00943配0.025元恐還不是地板！ 息大大：剩餘收益平準金估算未來5個月每月只剩0.018

聯合新聞網／ 息大大
台股示意圖。 記者余承翰／攝影
台股示意圖。 記者余承翰／攝影

今年很多高股息ETF配息都很大方，本來領到的股息要讓你分12個月來配，結果通通都提早發光光，導致後面配息縮水。

現在最大的問題是，距離明年配息最快也要等到3月以後，目前保守抓5個月，我挑了幾檔破發的來觀察：

00939最近一次配息0.063，以目前帳面收益平準金0.31元估算，未來5個月仍可穩定配0.062，不至於縮水；

00946最近一次配息0.041，以剩餘收益平準金估算未來5個月每月還能配0.048，也不至於縮水；

00940最近一次配0.04，以剩餘收益平準金估算未來5個月每月持續仍是0.04，也不會再低；

但是00943不一樣了，最近一次配0.025，但是以剩餘收益平準金估算未來5個月每月只剩0.018，所以預料還會再降息

00944最近一次配0.058，目前帳面收益平準金還有0.34，這個數字別說穩定度過未來5個月，就算未來大盤不好，撐到第6個月穩定配息也沒問題，到時候隔年的上市櫃公司也要配息了，也能順利銜接上明年的股利。

這就是00944的優點，穩定配息不跟風超配，細水長流的配息才是投資人要的。配息這關00944沒問題，剩下一關，就是以最快的速度站回發行價，證明它的競爭力！

◎本文內容已獲 息大大 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 00943兆豐台灣電子成長高息等權重 00944野村台灣趨勢動能高股息 00946群益科技高息成長 ETF 月配息 降息

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