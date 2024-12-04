00922勝過006208、0050？專家「成分股受惠生醫政策利多」：趁價低快布局

台灣醫療科技展於明（5）日至8日開展，參展商廣達（2382）、華碩（2357）以及永悅健康因由鴻海（2317）保健室起家，近日股價翻紅受到市場注意。

理財達人指出，賴清德總統上任後力推健康產業成另座「護國群山」，主張以台灣最強的資通訊產業帶路，讓生醫產業成下個兆元產業，國泰台灣領袖50（00922）成分股恰包含風口浪尖的個股，是接下來可望受惠的ETF，可及早布局。

本次台灣醫療科技展展示醫療技術軟實力到尖端科技硬實力，引領全球醫療科技創新與布局，在智慧醫療展區有廣達、台達電（2308）、遠傳（4904）、中華電（2412）等指標大廠參展；全齡健康方面則有永悅健康、華碩參展。

理財達人指出，部分個股本就是AI浪潮中的絕對受惠者，再加上政府放話加持的醫療題材，不管短題材或者長期而言都相當看好。

ETF專家表示，00922追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，嚴選市值龍頭個股，前十大成分股包含台積電（30.28%）、鴻海（6.47%）、台達電（3.01%）、廣達（2.61%）等，在醫療科技展話題中可謂是「利多吃飽飽」，而長線更受惠AI浪潮，投資人不妨趁機卡位。

此外，00922與老牌市值型ETF元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）相比更貼近大盤，而老牌ETF的台積電權重動輒5成以上，00922避免單一個股風險而分散持股，在川普時代壓抑大企業的政策氛圍中，風險相對較低，加上21元左右的甜甜價，張數累積快，對於小資族來說是定期定額最佳選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。