00882持有600張用股息再買00878、0056可行？ 不敗教主：當然可以「兩檔互補」

投資ETF要如何做分散呢？昨天在高雄演講，有粉絲問到了他的投資組合，他已經持有6百張的00882，成本僅10.8算是今年低點，看樣子他很會買，而且00882今年報酬率贏過不少台股高股息ETF。

然後他還持有幾十張的00878，身上還有幾百萬的現金，是要持續買00882，還是買其他的ETF呢？他主要的目標就是可以放著領息，買了就不管。

儘管ETF是持有一籃子的股票，但是因為國家以及產業的不同，還是需要做分散投資。00882成分股是在大陸，而且以民生產業為主，所以我建議他買進台股高股息，除了國家分散之外，台股高股息成分股有比較多的科技股，這樣可以做均衡的配置。

跟他討論後發現他喜歡00878，主要還是配息穩定，而且上市4年以來的規模還打敗0056。剩下的就是要如何去布局了，一般的方法是把資金分成兩筆，一筆是定期定額，另一筆則是逢低加碼。

定期定額的資金分成12筆，然後每個月有紀律的買進。逢低加碼的資金則是等股市重挫，就勇敢的抓住機會加碼買進。這樣的投資配置，大概一年內就可以布局完成。

另一個方法則「除息後買進」，由於00878是季配息，最近4季配息金額為0.4~0.55元，算是高的，也就是除息後會有一個缺口，此時就是股價的相對低點。

所以先把資金分成四筆，00878在11月剛除完息，目前貼息中算是相對便宜，所以可以先買進1筆資金。

接著就是等明年2月除息後繼續買進，這時候川普已經上任，農曆春節也結束了，不確定因素相對少了，算是不錯的佈局機會點。00878是2、5、8、11月除息，所以這個朋友可以在明年8月時將所有的資金都布局完成，當然期間如果有碰到大跌，就勇敢提前布局。

因為他已經有幾百張的的00882，所以我建議他00878的總資產應該要跟00882相同，才會起到分散的效果。等到00878布局完成，我預估他一年可以領到110萬的股利，不過我看他還年輕，要堅持將股利持續買回來累積資產。

他的目標就很簡單，存股領息當作退休金，最好可以放著都不管，所以也看上了老牌的0056，問我能不能夠買？當然也是可以的。

投資ETF要看它的指數精神，00878是挑選過去1年跟3年的高股息成分股，偏重個股的過去表現。0056則是「預測未來一年」的高股息成分股，採用預測法。過去不代表未來，預測又可能不準，所以00878跟0056的指數其實具備有互補性。

只是0056的股價比較貴，累積張數比較沒有感覺，所以先放到後面再來佈局，等到他將00882、00878布局完成，再拿這2檔的股利來佈局0056，反正是股利買單，就不覺得0056太貴了。

等到他布局完3檔高股息ETF，每年應該就可以領到近200萬股利，可以安心退休了。由於他投資的目的是想要安穩領股利，所以都選擇高股息ETF，覺得波動度較小、抱得安心，這是他自己的喜好。

對於一般的投資人來說，還是建議「市值型+高股息」，這樣的配置會更完整，只是市值型的ETF也一大堆，有很多故事可以說，就下回分解吧。

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