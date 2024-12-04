快訊

LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多

劉家昌病逝 兒子章立衡決裂後首發聲「震驚也疑惑」

終於定案！台北、上海同時宣布雙城論壇12月17日登場

國內首檔AI+優息台股ETF 00962 12月6日掛牌搶錢潮

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

台新投信指出，在AI大廠財報及展望優於預期大漲的帶動下，台股頻創歷史新高，展望後市，企業獲利持續上修，第四季起進入電子業旺季，預期供應鏈拉貨動能強勁，分析師估計，2024~2025年台股企業獲利成長率皆可達二位數，提供台股下檔最好的保護，另一方面，9月起Fed進入降息循環，股票市場將持續受到市場資金推升。根據統計，近10年來11月至年2月台股連4月上漲，現在正是布局時機，而在類股表現中，中長線成長趨勢明確的AI概念股將是台股上攻的領頭羊，國內首檔 AI+優息台股ETF-台新臺灣AI優息動能ETF基金（00962） 將於12/6掛牌搶錢潮。

台新臺灣AI優息動能ETF基金（00962）研究團隊指出，台灣AI供應鏈從IC設計、晶圓代工、電源供應器、散熱器、伺服器電路板（PCB）到伺服器代工都具備關鍵優勢，讓台灣成為名副其實的「AI軍火庫」。其中，受惠國際雲端大廠在全球建立AI伺服器資料中心，伺服器製造訂單動能維持高檔，伺服器的硬體規格決定了AI模型的運算能力及速度，甚至將影響AI系統的可靠度和穩定性。鴻海、廣達、緯創和英業達等台系大廠，掌握全球八成伺服器市場、九成AI伺服器市場。

在類股操作上，台新台灣AI優息動能ETF基金（00962）研究團隊指出，AI技術在各個行業中的應用及需求不斷增加，第四季電子產業將進入傳統旺季，隨著生成式AI需求的提升及南部晶片設計產業推動基地的設立，台灣AI供應鏈發展及獲利表現有機會持續成長，長線的產業趨勢成長動能將延續，建議可優先布局聚焦在AI概念股的台股ETF，掌握一籃子績優AI股後市多頭行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 伺服器 台股

延伸閱讀

台股連二紅 站上23,000關…作帳、作夢題材熱炒

台股內資控盤…年底上看24,000

12月配息0.05元 00929爆量百萬張

凱基證：2025投資 AI獨秀

相關新聞

00943配0.025元恐還不是地板！ 息大大：剩餘收益平準金估算未來5個月每月只剩0.018

00943不一樣了，最近一次配0.025，但是以剩餘收益平準金估算未來5個月每月只剩0.018，所以預料還會再降息...

00882持有600張用股息再買00878、0056可行？ 不敗教主：當然可以「兩檔互補」

將00882、00878布局完成，再拿這2檔的股利來佈局0056，反正是股利買單，就不覺得0056太貴了。

00922勝過006208、0050？專家「成分股受惠生醫政策利多」：趁價低快布局

台灣醫療科技展於明（5）日至8日開展，參展商廣達（2382）、華碩（2357）以及永悅健康因由鴻海（2317）保健室起家，近日股價翻紅受到市場注意。

00929降息早可預期…股價沒漲又超配很危險！ 專家：00944乖乖牌不跟風穩健配

什麼原因00929突然爆大量？最直接引人聯想的是昨天最新公布配息數字，較前次0.11元直接腰斬。是不是散戶認賠殺出不知道，但目前折價幅度1.44%確實是近期最高。

不買房了！他轉念砸200萬買00919、00878、006208 網支持：一定能存比房奴多

200萬該買房還是買股？有網友陷入抉擇，然而因200萬對買房而言仍稍嫌不足，他決定改為租房加上買股，他將200萬投資0056、00878、00919、00918、00929、006208等標的，冀每月可產生1萬元的被動收入，目前固定每月定期定額投資2萬元，分別買進0056、00878、00919、00929、006208各4000元，股利也會持續投入。有人支持他的選擇，直言「你持續定期定額未來能存的錢一定比房奴多」。

外資昨狂買00929是在套利交易嗎？ 不敗教主：一般人也可以但是要500張為單位

外資昨天狂買00929，是在做套利交易嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。