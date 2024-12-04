00929降息早可預期…股價沒漲又超配很危險！ 專家：00944乖乖牌不跟風穩健配

＊原文發文時間為12月3日

今天00929創下掛牌以來最大交易量，共成交116萬張，交易金額206億。

什麼原因今天00929突然爆大量？最直接引人聯想的是昨天最新公布配息數字，較前次0.11元直接腰斬。是不是散戶認賠殺出不知道，但目前折價幅度1.44%確實是近期最高。

10月底我曾上架一部影音提到「高股息ETF降息潮可能剛開始」，針對配息最容易縮水的類型，裏頭我只看2個指標：實際配息與指數股利率差距，和該ETF今年還原股價表現。

今年多數高股息ETF超配是事實，但是只要股價持續上漲，超配就沒問題。最怕的情況是股息超配了，但股價漲幅並沒有跟上。例如配了10幾%股利，但全年漲幅連10%都不到，這就是高機率後面要降息的類型，當時我也沒特別點名，但其實看圖表數據呈現，誰有可能降息一看就非常清楚。

2周前我又發一部影音，提到3檔台股最百搭的高股息ETF，我覺得某檔ETF選股很特別，唯一納悶的是這檔剛上來前3次配息竟然可以衝到單月年化12%，但它的指數股利率才5%捏！這樣後面要配什麼？白開水嗎？果不其然這次也大幅縮水了。

這裡就不得不提一下我這段期間頻繁提及的00944，我欣賞它的優點除了編制規則特別外，穩健不跟風的配息策略也讓人豎起大拇指。

掛牌以來一直維持穩定的單月配息0.058，這個數字擺在上半年普遍超配的環境裡，肯定是低到讓人提不起興趣；但是到了近期，這個數字反而開始有點「高股息」的感覺了。

其實無論是哪一檔高股息ETF，無論是年配季配月配，差別只在於1年內領到的同1筆錢，要分成1次、4次、12次分給你而已(不考慮資本利得)

1年領1次息大家都沒話說，要分成4筆、分成12筆，那就有前高後低、或前低後高的操作空間，如果結合資本利得，那更是可以做到「氣勢磅礡」的起頭，至於後面呢...後面再說了！要找到像00944這種乖乖牌，真的不容易！

羊毛出在羊身上，投高息ETF我建議認清幾個事實：

1.股息不是利息，本金10塊配利息1塊，合計11塊；但本金10塊配股息1塊，合計還是10塊。 2.當前台股殖利率不到3%，前300大殖利率>5%只有20檔 3.大部分高股息ETF指數殖利率都落在4.5%~6%之間，你拿到超過這個數字代表參雜資本利得配給你，等於是強制幫你獲利了結

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你在等什麼有趣的結尾嗎？

沒有！我累了！謝謝大家！

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