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外資昨狂買00929是在套利交易嗎？ 不敗教主：一般人也可以但是要500張為單位
外資昨天狂買00929，是在做套利交易嗎？
昨天因為配息不理想，投資人狂砍00929，導致股價往下。
00929持有40檔成分股，這40檔就會組成00929的淨值。但是00929又在股市中交易，交易價格就是市價。
當市價低於淨值時，外資或是大戶可以在股市中，用較低的市價買進。然後再用較高的淨值，賣回給投信，這就是套利交易了！
也因為有套利買盤進場，市價不會偏離淨值太遠，買盤會把市價拉抬到淨值附近。
這也是我們常說的，ETF股價會貼近淨值，而且ETF也有造市商，也是負責將市價貼近淨值。
一般來說，市價跟淨值差距在1%以內算是正常的。當偏離過大時就會有套利交易，市價也會修正回淨值附近。
以上僅討論折價（市價低於淨值），溢價比較麻煩，因為牽扯到投信供應籌碼的問題。
不過，過高的折溢價一定是會收斂的，所以買賣ETF的重點就是參考淨值，淨值只跟成分股的表現有關，無法人為干預！
一般人也可以進行套利交易，但是要用500張為單位。
◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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