「逆風送暖」00929擁130張繼續持有！小師傅三理由：00900韭菜始祖股價也不爬回來了？

目前持有00929剛好快滿一年，含息報酬是-5.32%。沒有傷害太大，畢竟00929佔我股票總資產只有13%。但是這次00929配息宣布配發50元，真的當下看到我有嚇一跳，因為這是我完全沒想到的數字。我相信這個配息金額是壓到很多投資人信心的最後一根稻草了。

那現在我還會繼續持有130張00929嗎？答案是：我會。為什麼呢？

第一

我是來長期持有的，我才持有它1年，-5.32%真的覺得還好。我00878有負-15～20%過，當初如果認賠殺出，我不就虧大了嗎？

如果真的要賣，我也肯定是正報酬的時候賣啊，而不是在這個時候去當重肥韭菜給人家割吧。

第二

00929本身就佔我的股市資產只有13%。配息和績效短時間不好，都不會影響到我的金流和生活，我根本沒有必要現在賠錢賣。

第三

我是不太相信我擺個長期持有3～5年，它不會回來。最差最差好了，頂多是沒賺到錢打平，和賠了時間成本，但也不至於賠錢吧？

（看看00900韭菜始祖，當初也是慘很久，後面不也揚眉吐氣默默的爬起來了嗎？）

最後，無論它是年配、季配、月配，還是日配，只要績效不好、持續往右下走，不管配50元還是200元都是虧；反之，績效好怎麼配都是賺。所以最後我們還是要看含息總報酬才是真的賺錢

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