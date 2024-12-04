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00919為何能配0.72元？存股哥「強者不證自明」：它就是有能耐配這麼高！

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。（聯合報系資料庫）
台股示意圖。（聯合報系資料庫）

抱歉抱歉我原本猜0.66太低了！無懼高股息降息風，00919公告本季配息0.72，以12/2收盤價計，單季殖利率3.07%、年化殖利率預估12.28%，別問我為什麼配那麼高，因為它就是有能耐給你那麼高。

去年12月時許多人質疑00919為什麼殖利率那麼高？加上金管會即將列管平準金相關法規，各種聲浪鋪天蓋地而來，為此我還寫信去群益投信詢問，但對方以我是自媒體經營者為由，請我轉寄給高層主管。

於是我統整了兩個問題再次寫信給群益投信主管，兩個問題大致是詢問：

1.00919的成分股年化殖利率大多不到10%，但為什麼本身的年化殖利率卻高達10%？是否只是挖東牆補西牆？

2.金管會即將列管平準金，目前00919配息如此高，往後可能會無法配息，該如何消除大家的疑慮？

想當然我沒有收到對方回信，也許是對方每天讀這種信讀到都煩死了，但有沒有另一種可能，強者根本不需要去證明自己，因為時間自然會幫自己說話。

結果過了一年00919配息不斷破紀錄，在今年下半年高股息配息不穩情況下，還能配出12%以上的年化殖利率，當時大家的疑慮全部都沒有發生！

假如你在去年12/1無懼大家的質疑勇敢進場並持有到現在，過了一年你賺到1.55元帳面價差加上2.63元股息，短短一年就有這樣的回報我是覺得相當不錯的。

小弟不才進場晚了，今年3月才完成持股轉換，目前40張00919帳面小賠3萬多，我知道隨著時間的過去、股價的穩定成長、股息不斷再投入，我終究會扭虧為盈。

差不多的情況現在變成隔壁棚的00929遇到了，壞事發生然後變成大家撻伐的對象，我只想說擁有信仰的代價就是日復一日不斷接受考驗，明天再來聊聊00929，欲知詳情且聽下回分解。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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