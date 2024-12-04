00929無法穩定增加現金流、還逼你砍在低點！狄驤：硬著頭皮持恐埋下更大虧損隱患

00929今天爆百萬張大量，而昨日00929才公告配息0.05元，換算年化收益率僅3.3%，相較年初算是「腰斬」...

說真的，回想年初的高股息ETF之亂，那時許多投資人都想著透過月配息ETF，「穩定」增加現金流。

而當時的另一個熱門話題，是用理財型房貸來套利，年初理財型房貸利率約 2.5%～3.5%，但 00929年化收益率卻高達約 8%，且是月配息，讓許多人認為可以無風險套利賺錢。

那麼，問題來了：

當你已經退休需要穩定的被動現金流，或是有理財型房貸想套利，卻碰到持有標的配息大幅減少，造成現金流短時間驟減，且帳面也仍在虧損。

這時你要怎麼辦？

我在許久之前就跟大家分享過「假資產」的觀念，所謂假資產就是在你面臨困難時，還會往你身上補一腳的資產。

假資產並不會有效的幫你增加現金流或整體資產，反而會有許多不確定性，等你碰到這些不確定性時，頭痛也已經來不及。

而00929面臨的問題，就是收益平準金和配息淡季。

用白話說，當這類 ETF不再有更多人買進，且投信又碰到股市表現不好，無法有效提升資本利得時，配出的股利就可能減少。

更不用說碰到配息淡季，投信從各方面都拿不到什麼錢時，自然只能從投資人身上挖，能少配就少配。

所以說，投資人應該回頭檢視，如果你手上的00929，無法幫你達成穩定增加現金流的目的，甚至還會逼著你殺在低點，就可以算是假資產。

不得不說，當投資人買進一檔標的的原因已不復存在，卻還硬著頭皮持有，往往會埋下更大的虧損隱患，所以這時該做的就是盡快停損。

沒有什麼早知如此何必當初，但假如經過這次教訓能讓自己成長，同樣是非常好的收穫。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。