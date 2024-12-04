12月配息0.05元 00929爆量百萬張

引領台股ETF月月配風潮的復華台灣科技優息（00929）2日公告12月每受益權單位配0.05元，昨（3）日次級市場成交量衝出116.58萬張，不僅是成立以來最大量，也是市場最熱絡一檔，且初級市場遭贖回37億元，亦為成立以來最多、也是昨日所有ETF中資金流出最多，導致規模降至2,672億元。

復華台灣科技優息配息在今年第2季見高後漸漸向下，第4季下降幅度顯著，12月擬配息金額較上月的0.11元腰斬，是成立以來最低配息金額。不過，今年實際配息率仍有約9.1%。

復華台灣科技優息昨日市價不甩台股大漲反而震盪走低，終場跌0.3元或1.6%，收17.76元，雖然爆出116.58萬張，但其中外資買超52.9萬餘張、高居昨日外資買超最多的標的；淨值為18.02元，折價幅度達1.4%，是所有台股ETF最多的一檔，顯示賣壓頗大。

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