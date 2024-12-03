高息收商品 市場青睞

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

聯準會11月利率會議後宣布降息一碼，市場預期聯準會12月可能再降息一碼。投信法人指出，2025年起川普2.0時期來臨，聯準會降息速度恐受新政府政策影響，高息收的債券ETF將具吸引力。

根據Bloomberg統計，11月5日美國總統大選過後，因為市場憂心川普當選，政策推升通膨和赤字，造成美債殖利率竄高，美國公債指數價格表現疲弱；而美國長天期投資等級公司債指數，受到最新美國新出爐GDP、勞動與就業數據符合市場期待，帶動ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數，從川普當選以來績效上漲了2.1%，領先美國公債指數表現。

新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人王韻茹認為，投資人仍將密切觀察川普2.0的政策風向，尤其是關切他的減稅計畫對財政赤字，及Fed利率乃至於債市的可能性影響，導致市場資金已明顯轉移至債市或債券相關ETF避險。觀察最新殖利率表現，美10年公債殖利率目前在4.1%至4.2%，仍在相對高檔；美國投資等級債殖利率比公債高，維持在5%以上；若鎖定BBB等級的美國投資等級債ETF，指數平均到期殖利率更已突破5.5%以上，有接近6%左右的高殖利率表現。而長天期美國BBB級公司債ETF，近期殖利率來到相對高檔位置，對於追求穩定息收的投資人更具長期投資吸引力。

大華投等美債15Y+ETF經理人郭修誠建議債券投資人，現在不應只著眼在資本利得收入，應該以更開放的心態，先入手債息，靜心等待後市表現，把握總報酬的成長機會。觀察本次FOMC會議紀要，經濟活動保持穩健，勞動市場條件有所緩解，但通膨壓力仍有結構性挑戰，因此多數官員支持漸進式降息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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