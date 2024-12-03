六檔債券ETF耀眼 年化配發率逾6%

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

降息循環啟動債券投資契機，債券ETF投資火熱，配息金額也深受期待。

根據CMoney最新債券ETF配息概況資料顯示，有35檔債券ETF將在12月除息，其中有六檔預估年化配息率超過6%，備受關注。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，降息趨勢下投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券ETF就是其中之選。

美國11月供應管理協會（ISM）製造業指數從46.5升至48.4，創今年6月以來新高，優於市場預期，數據表明製造業信心正在逐步改善，整體顯示當前美國經濟仍呈現平衡的金髮女郎態勢。

市場預估川普上台的百日計畫，料將優先著手減稅永久化的政策；但在財政平衡的考量下，仍需搭配削減支出，有利於債券籌碼面壓力減輕，可望緩和市場對美債的憂慮。

在美國經濟仍具韌性且公債利率持穩下，非投等債將持續受惠。

大華投等美債15Y+ETF經理人郭修誠表示，儘管聯準會降息1碼的可能性仍高，但經濟數據表現放慢降息的速度，使得債券投資人必須延遲對資本利得的期待。他建議投資人長期持有，先入手債息並靜心等待後市表現，把握總報酬的成長機會。

凱基美國非投等債ETF經理人鄭翰紘表示，美國10年期公債殖利率今年來彈升52個基點，兩年期殖利率彈升12個基點。

而以信評等級來看，BBB評級利差收窄24點，B級收窄61點，顯示相較其他債種，存續天期偏短的美國非投等債，受利率彈升影響相對小，利差收窄幅度又較其他債種相對大，投資吸引力浮現，帶動資金湧入推升債券價格漲升，帶動資金湧入推升債券價格漲升，是今年以來美國非投等債短中長期報酬表現相對居前的主因。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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