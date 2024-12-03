債券ETF配息潮 聚光

進入2024年最後一個月，有36檔債券ETF將在12月除息，包含18檔月配息、18檔季配息，其中，國泰A級科技債、永豐10年A公司債、中信投資級公司債等本季度配息金額創下成立以來次高，成為亮點。

以單季配息率表現前五強來看，國泰A級科技債每受益權單位擬配0.5元，為成立以來次高，單季配息率1.5%，表現出色。元大10年IG醫療債每受益權單位擬配0.5元，單季配息率1.4%。永豐10年A公司債擬配0.43元和中信投資級公司債擬配0.46元也都是成立以來次高。復華彭博非投等債也以1.2%的配息率居前。

季、月配債券ETF單次配息率前五強

以單月配息率表現前五強來看，凱基AAA至A公司債、凱基金融債20+配息率超過1%，主要是因為更改配息頻率，從原本的季配改為月配，使12月配息率高達1.17%和1.13%，每受益權單位擬配息金額為0.43元和0.435元。非投等債也配出較高息收，群益優選非投等債每受益權單位擬配0.07元，單月配息率0.67%；凱基美國非投等債擬配0.102元，單月配息率0.65%。至於昨（3）日除息0.08元的凱基A級公司債則正填息中。

國泰A級科技債經理人江宇騰表示，國泰A級科技債持債標的鎖定全球知名科技巨頭，包括輝達、台積電（2330）、超微、高通、蘋果等科技債近九成，另也有如VISA、萬事達卡等約一成的金融產業相關的支付科技巨頭。由於持債公司具有相當市場地位，且多有穩定營業現金流收入，表現相對穩定，今年受惠於AI浪潮，科技業財報屢創新高，發行債券違約可能性更低，適合投資人長抱。

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