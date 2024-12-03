台股ETF新兵00938 降電子、增持金融及航運股

盤面上最新的台股尖兵-凱基優選30（00938）自10月23日掛牌，已於12月2日完成定審換股，共替換了14檔個股，換股後電子股權重由39%下降至17%、金融股由55%增加至64%、傳產股由4.4%提升至16%，其中，傳產股主要增持航運業。

凱基優選30追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數，此次30檔成分股中新增及刪除14檔，換股檔數比例為46.6%。新增成分股有三陽工業（2206）、聯強、億光、創見、華航、長榮航、新產、統一證、國泰金、欣銓、中美晶、中租-KY、矽格、矽創；刪除卜蜂、鴻海、國產、冠德、華南金、兆豐金、台新金、第一金、崇越、上海商銀、頎邦、瑞儀、宏全、裕融。

凱基優選30經理人施政廷表示，台股今年以來已上漲超過30%，電子權值股漲幅更是顯著，雖然在AI趨勢帶動之下仍看好台灣電子股長線行情，但短線台股評價面已經相對不便宜；又逢川普關稅政策干擾半導體產業投資情緒，預期明年台股行情會呈現先蹲後跳的走勢。

此次，凱基優選30換股降低電子股權重、拉高金融股權重，可望以低波動、低評價兩大優勢渡過行情震盪期，若投資人仍看好電子股表現，也能用凱基優選30搭配產業主題型，例如科技型ETF，組合出一個進可攻退可守的投資組合。 凱基優選30（00938）調整前後持股權重。資料來源：凱基投信

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