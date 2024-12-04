防ETF詐騙 三招打破迷思

ETF大受投資人歡迎，卻也衍生出大量廣告、行銷資訊，從銀行、證券商到理財部落客、財經網紅有各種投資建議湧現，當中真假難辨。證交所提出三大建議打破常見迷思，包括ETF績效參考指標應以「總報酬率」為原則，打破投資迷思。

證交所提醒投資人，ETF並非固定配息商品，過去的配息率並不代表未來的配息率，ETF的績效參考指標不能僅以「配息率」為考量，應以「總報酬率」為原則，因此，ETF投資標的的價格變化對於總報酬率的影響也非常重要。

其次，配息型ETF，包括所謂月配型或季配型ETF，是指投信公司每月或每季會定期評估基金資產是否達到可分配收益的標準，實際配息與否，仍由投信公司視基金實際績效決定。

第三，ETF相關投資風險尚包含折溢價風險、流動性風險、追蹤誤差風險、市場風險、集中度風險、終止上市風險等，證交所提醒投資人投資前應詳閱公開說明書、評估自身的投資需求、目的與風險承受度，且不隨便盲目跟風投資，並可採多元化資產配置，及運用定期定額策略培養投資習慣。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。