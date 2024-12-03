高息ETF兩樣情！00929遭贖回逾37億元、00919明挑戰3000億元大關

開啟台股高息ETF月月配時代的復華台灣科技優息（00929）面臨同樣挑戰。2日12月配息金額出爐，每受益權單位擬配發0.05元，換算單月配息率為0.27%，引發市場熱議，失望性賣壓出籠影響下，3日次級市場成交量衝出116.58萬張，不僅高居ETF之冠，也是全市場成交最熱絡的標的，單日流出金額高達37.3億元，亦是所有ETF中最多；不過，高股息ETF呈現兩樣情，群益台灣精選高息（00919）距離3000億元大關僅差臨門一腳。

自2023年6月9日掛牌的復華台灣科技優息、規模2,672.74億元、投資人數92.62萬人，是台股月配息ETF中資歷最久、淨資產價值最大、人氣最高的一檔，且掛牌時間恰逢台股除權息旺季隔月馬上除息，讓有現金流需求的投資人相當有感，僅花150天規模就突破千億大關，改寫當時的台股ETF最速紀錄，一舉一動都成為市場觀察焦點。

受惠於美國科技股走強、台積電ADR大漲逾5%，台股今日延續反彈步調，台股強勢跳空並順利突破月線反壓，終場上漲291點、以23,027點作收。不過，復華台灣科技優息今日市價卻是震盪走低，早盤一度翻紅，但隨即震盪走低，也呈現折價連連，終場以下跌0.3元或1.66%，收在17.76元，淨值為18.02元，折價幅度1.44%，是罕見現象。單日成交量大幅成長1899.6%，至1,165,800張，刷新掛牌以來最大量。

觀察復華台灣科技優息歷來配息表現，12月將進行成立以來第18次配息，平均一次0.14元，今年實際配息率約9.15%。12月每受益權單位擬配發0.05元，較上月的0.11元腰斬，且是成立以來最低的配息金額，配息在今年第2季見高，後續漸漸向下，又以第4季下降幅度最為顯著。

配息表現也連帶影響買賣氣氛，11月復華台灣科技優息申購量轉為負，流出超過14億元。12月首個工作日公告配息金額大不如前，單日遭到贖回37.3億元，為成立以來單日被贖回金額最多，規模降至2,672.74億元。

法人指出，復華台灣科技優息股價維持在發行價15元之上，ETF仍有動用已實現資本利得的空間。據了解，此次每單位配息金額0.05元，還原費用後與指數參考息率相當，但因成分股表現較大盤疲弱，使復華台灣科技優息下半年還原績效為負11%，加上近月規模單位數減少，無法動用收益平準金，故此次配息隨績效調降，不過若未來淨值回升，配息仍有機會再調升。

業界人士分析指出，投資人時常關心是否能配出高息的依據，通常是依高股息ETF每日淨值中的資本損益平準金進行判斷，據復華投信官網資料顯示11月29日復華台灣科技優息在面額15元之上、損益平準金為2.38元，卻開出雪崩式的配息金額，並未支撐過往的配息水準，研判較有可是的原因是帳上有大量未實現的資本損失，導致該項目無法配發。

此外，由於復華台灣科技優息於11月被贖回，導致規模負成長，無法動用防稀釋的收益平準金，故目前僅能使用微薄的股利所得（54C），其他項目在未大幅上漲、或擺脫大量贖回潮前皆無法配發。

台股今日重返23000點之上，除了ETF投資人向來有著買黑不買紅的特性，讓今日台股ETF買氣不高外，高息ETF配息縮水也影響市場投資意願，尤其月月配台股ETF在台股除權息往季過後情況最為嚴重，多檔月月配台股ETF也都面臨同樣挑戰，除了復華台灣科技優息外，兆豐電子高息等權、中信成長高股息、台新永續高息中小、永豐優息存股、富邦台灣優質高息等多檔月配息台股ETF也都呈現折價。

進一步檢視配息情況，兆豐電子高息等權12月擬配0.025元，同為成立以來最低，且從11月的0.15元大砍約83%。中信成長高股息12月擬除息0.023元，同為成立以來最低，且從11月的0.115元大砍約八成。台新永續高息中小連續兩的月擬配0.05元，維持成立以來最低的表現。

反之，12月的季季配兩檔則持續吸金，其中，唯一配息金額還逆勢創新高的大華優利高填息30再獲13.42億元淨申購，連續六天淨流入，規模達488.39億元，創新高；每受益權單位擬配發0.84元，單季配息率約3.4%。

配息金額維持最佳表現的群益台灣精選高息獲得31.3億元的淨申購，連續七天淨流入，規模達2999.28億元，創新高，4日將挑戰成為台股ETF中第四檔站上3000億元大關；每受益權單位擬配0.72元，持平最佳紀錄，單季配息率約3.05%。

法人再次提醒，在挑選高息ETF時，若使用資本平準金餘額來估算資本利得配息能力，恐有大幅高估之餘，因資本利得會受到規模及盤勢影響，不應把資本利得歸在預估未來配息率計算中。

ETF可分配收益來源有兩項：「收益平準金」和「資本損益平準金」，其中「資本平準金」則由已實現資本損益、未實現資本損益以及資本損益平準金組成。

然要增配資本利得，不僅僅是一般人熟知的淨值要在發行價之上、還須滿足已實現資本利得扣除資本損失（包含已實現及未實現資本損益）及ETF應負擔費用，剩餘才可以分配；但這部分並沒有在淨值組成中揭露細項，易造成誤判。

簡單來說，ETF要配資本利得，前提是ETF帳上賣股要有獲利，且獲利必須扣除未實現損失。近期台股呈現震盪，盤勢拉回也將侵蝕ETF淨值，加速ETF帳上的未實現損失擴大，尤其成立時間不長的ETF，更可能因帳上未實現資本利得轉負值而拖累，連帶影響ETF動用資本利得配息能力。

隨今年除權息旺季結束，以規模逾千億元的高股息ETF觀察，目前收益平準金占規模僅落在落在3-15%，差距大主要原因在於成立時間長短，且收益平準金是屬於有條件分配項目。

在明年除權息旺季來臨前，成立較長有機會有較大的配息潛力，大致仍呈現新不如舊。中長期而言，上市櫃企業今年獲利成長有望提升配息力，台股後市仍可期。提醒投資人買高股息ETF不應只看重配息率，仍要回歸到高息ETF總報酬進行投資評估。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。