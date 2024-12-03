川普可望鬆綁金融監管 這類債券 ETF 最受看好

美國經濟軟著陸機率提高，投資等級公司財務體質有望逐步改善，有利投等債表現。而川普就職總統後可望鬆綁金融監管，市場也看好金融債未來表現。備受投資人青睞的中信優息投資級債（00948B）與近期規模達千億的中信優先金融債（00773B）公告第一階段分配評價結果，除息交易日為12月17日，12月16日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為明年1月13日。投資人可趁政策出爐前搶先卡位，掌握債市長線投資機會。

00948B於美國聯準會醞釀降息前掛牌上市。根據集保數據，自今年6月12日掛牌後至今，規模已突破300億元，受益人數也從2萬5千人攀升至逾5萬5千人，呈現翻倍成長，可說是最受投資人青睞的債券ETF之一。

00948B經理人呂紹儀指出，近期美國經濟數據陸續出爐，表現仍具韌性，加上投資人擔憂川普的擴張財政政策與移民政策恐導致通膨頑固甚至再起，10年期公債殖利率一度躍上4.5%的近半年高點，觸動買盤急湧，顯示美債殖利率攀高，對投資人的吸引力已增強。但根據聯準會官員看法，只要通膨繼續朝聯準會2%的目標邁進，未來一年半內利率仍將「大幅下降」，亦即降息循環並未終結。

呂紹儀表示，在降息循環下，隨經濟軟著陸機率提高，投資等級公司財務體質有望逐步改善，企業淨利潤率維持10%相對高點，與非投等債淨利潤率差異從1999年的不到1%，到目前差距6%，突顯投資等級公司出色的營運效率。

川普二度入主白宮後，可望對美國金融監管採寬鬆政策，皆有利美國金融發展。00773B經理人張瓈尹說，外資機構巴克萊將金融產業債調至升評，強調金融債淨供給比例為2015年來最低，川普上任有望降低監管不確定性，對銀行業發展是利多，且雖然川普揚言將加徵關稅，但金融產業受關稅影響最低，因此仍看好金融債未來表現。

另外，張瓈尹指出，川普提名擁有華爾街思維的貝森特（Scott Bessent）為財政部長，市場認為他不是政策激進份子，是一位財政紀律的決策者，可以軟化川普激進政策想法，能有效緩解通膨和政府債務過大擴張的擔憂，因此近期債券殖利率也出現高檔回落，顯示投資人情緒已逐漸回穩。

中國信託投信表示，目前川普政策對實體經濟的衝擊，以及是否影響現階段貨幣決策，尚無法過早下判斷，但隨著市場情緒回穩，債市也將回歸基本面，在降息循環尚未結束之際，同時國際貿易衝突增情況下，短線上消息面利空出盡後，利率仍有向下修正空間，投資人可趁債價築底之際，布局投等債ETF與金融債。

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