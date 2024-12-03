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00915每受益權單位數預計配發0.75元 12月17日除息

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

凱基投信公布凱基台灣優選高股息30 ETF 基金（00915）12月配發金額，每受益權單位數預計配發0.75元，除息日訂於12月17日，有意參與除息的投資人，最後買進日為12月16日，股息預計1月13日配發。

本次12月配息為凱基優選高股息30（00915）掛牌上市以來的第八次配息，2024年前三季累積配息金額2.26元，已超過2023年全年配息金額1.69元，若再加計本次預計配發的0.75元，2024年全年配息金額預計可達3.01元。另外，00915上市以來的績效表現也繳出不俗的成績，近三個月報酬2.05%，近六個月8.4%，近一年45.8%，近兩年125.0%，今年以來28.89%。

凱基優選高股息30（00915）基金經理人施政廷表示，00915今年配息金額優於去年，主要歸功於亮眼的績效報酬，這來自於一年兩次的定審換股機制，嚴選獲利能力好、股價波動低、股息相對穩的成分股。00915在今年6月定審換股時，刪除了13檔電子股並新增了5檔泛金融股，換股後金融股占比由8%上升至28%、電子股占比則由76%下降至42%。觀察台股產業指數下半年表現，金融保險指數上漲7.85%，居各產業之冠，電子指數僅上漲1.27%。

12月底00915即將迎來定審與更換成分股，展望2025年，施政廷指出，預期企業獲利成長速度可能放緩，市場有較高機率呈現震盪，台股未來12個月的現金股息殖利率落在2.9~3%之間。以高股息ETF做現金流規劃的投資人，若想安心擁抱高股息ETF，建議除了關注現金股息殖利率，更重要的是要關注股價表現是否也相對有競爭力，才能兼具防守能力與打擊能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 高股息

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