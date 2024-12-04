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高股息人踩人⋯00929拋售潮大媽不要了？網示警：只是剛開始

聯合新聞網／ 綜合報導
00929配息令存股族失望。聯合報系資料照
00929配息令存股族失望。聯合報系資料照

規模逼近2,700億元的復華台灣科技優息（00929）12月配息金額公布，每受益權單位預估配發0.05元，較前次的0.11元減少0.06元，寫下配息新低，3日以17.89元開低，盤中爆出逾95萬張的歷史天量，居個股成交量冠軍，成交值則僅次於台積電，居第二名。PTT熱議，「現在被無腦拋售，不就是撿便宜的好時機嗎？」但也有人示警「這只是剛開始！」

根據復華投信官網收益分配期前公告，00929每受益權單位預估配發0.05元，較前次的0.11元減少0.06元；除息日訂在12月18日，投資人若想參與該次配息，最晚須12月17日前持有或買進，明年1月14日領息。

一名網友在PTT發文表示，00929在3日交易量驚人，幾乎挑戰破百萬張的程度，連排行榜其他標的交易量相加都比不上00929，他笑稱，「至少此刻00929成為了真正的成交量霸主，大媽們真的都不要00929了嗎？」

其他人留言「氣息賣壓，最大輸家就是小兒，被迫一直買」、「還是有人接啊」、「沒新韭菜買只會越配越低，跟老鼠會一樣」、「可以買2張940，多配20元」、「龐氏騙局」、「不安定的籌碼砍出來了，準備起飛」、「還是有人買啊，大概之後重噴一波」、「跌掉三個月的配息了」、「00929滑好快，淨值也破18了」。

還有人表示「這只是剛開始，白癡復華一手好牌玩到爛」、「高股息之亂….有夠爛的」、「最終影響ETF股價的不是人氣也不是配息，而是成分股的淨值。現在被無腦拋售，不就是撿便宜的好時機嗎」、「今天免費除息」、「4月940之亂、12月929人踩人」、「我看要輸定存了吧」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF ETF PTT 成交量 韭菜 高股息

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根據統計，2004年集中市場股票價格超過100元的股票僅有11檔，在證交所推出盤中零股交易制度的前1年，也就是2019年年底，股價超過100元的股票為122檔。

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