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00939、00940、00936...一堆高股息ETF退燒！他預言：00929下月跟上「翻車潮」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論高股息人氣退燒。台股示意圖／聯合報系資料照
網友討論高股息人氣退燒。台股示意圖／聯合報系資料照

根據證交所最新數據顯示，2024年ETF最新規模已經來到2.63兆元的新高紀錄，2023年底的時候是1.47兆元，規模等於年增近八成，然而最新公布的配息政策卻是兩樣情，00929配息再度縮水令許多股民失望，00919則仍然維持在0.72元的新高水準。PTT熱議ETF人氣衰退排行榜，直言是「高股息翻車潮」，並指出「一堆ETF資金都分散了要漲很難了」。

根據集保中心數據顯示，相比10月受益人數，11月人氣退燒前十名分別是台新永續高息中小（00936）、台新台灣IC設計（00947）、統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）、野村趨勢動能高息（00944）、群益科技高息成長（00946）、凱基台灣AI 50（00952）、永豐台灣ESG（00888）、中信綠能及電動車（00896）、國泰股利精選30（00701）。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「別急！下個月00929就要跟上了！」其他人留言「一堆ETF資金都分散了要漲很難了」、「高股息翻車潮」、「月月配就是垃圾」、「就是有人講不聽喜歡買垃圾，現在人踩人出逃了」、「高股息就是垃圾，就是有人愛被騙」、「月月配就是辣雞」、「00679、00720、00751平均買就月月配了，傻傻的」。

還有人說「全部都是韭系列」、「很多人喜歡看淨值買，而不是看該檔的現股未來」、「韭香ETF榜」、「領領韭兒韭」、「919應該還行吧，除非明年也開始縮水」、「投報不好，當然把錢搬走」、「全部都是韭系列」、「成份股差不多，會不會連鎖效應」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00888永豐台灣ESG 00929復華台灣科技優息ETF 00936台新臺灣永續高息中小型ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 00944野村台灣趨勢動能高股息 00947台新臺灣IC設計 高股息

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