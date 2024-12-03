00937B連四個月配0.082元引激賞！ 網海狂刷一片：穩定舒服

ETF除息熱潮開跑，規模最大與受益人數最多的投資等級債ETF，群益ESG投等債20+（00937B）公布12月配息，一樣維持配0.082元，有投資人就在Dcard發文慶賀沒有往下調，而且已經是連續四個月配0.082元了。

原po發文表示，12月一樣維持配0.082元，以12月2日收盤價16.36元算，預估單季配息率0.501%，年化報酬率6%。

他補充，最近買兩檔群益的債券ETF領息算是領滿爽的，上禮拜剛收到00953B的配息，昨天換00937B公布配息，跟預想的一樣配息維持在6%附近，他說「這陣子很好攤成本價，大家有加碼嗎？我是加到沒錢買了」。

有網友看完文章留言「高股息降息，長債維持配息」，原po則回應「現在債券的優勢就很明顯」。

其他人亦紛紛表示，「有錢進來就是舒服」、「強啊，繼續支持」、「好愛配息」、「買爆啊」、「剛好攤回成本價」、「連續四個月0.082元，超穩定」、「繼續配0.082元到2025好不好？」、「反觀00929」、「均價15.9買了500張」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。