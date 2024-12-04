不買房了！他轉念砸200萬買00919、00878、006208 網支持：一定能存比房奴多

200萬該買房還是買股？有網友陷入抉擇，然而因200萬對買房而言仍稍嫌不足，他決定改為租房加上買股，他將200萬投資0056、00878、00919、00918、00929、006208等標的，冀每月可產生1萬元的被動收入，目前固定每月定期定額投資2萬元，分別買進0056、00878、00919、00929、006208各4000元，股利也會持續投入。有人支持他的選擇，直言「你持續定期定額未來能存的錢一定比房奴多」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「200萬買房還是投股票？」他一年前存到約230萬元，本考慮將200萬元用於買房，實際看房後才發現存款根本不夠用，因此打算買股，只要每月股利大於7000元，也是划算的投資。

該網友將200萬投資0056、00878、00919、00918、00929、006208等標的，冀每月可產生1萬元的被動收入，目前固定每月定期定額投資2萬元，分別買進0056、00878、00919、00929、006208各4000元，偶爾會一次買一張ETF，股利也會持續投入。

該網友表示，他在00878上市後開始買進，當時只要波段有賺錢，就忍不住賣出，雖然有賺到一些錢，但他認為這不是長遠之計，因此現在是打算一張不賣，只希望到了40歲回頭看會認同現在的投資模式。

其他人留言建議「先問自己有沒有買房的剛需，如果父母未來會留給你，房不一定要買，但如果早晚都要買，還是得做買房進場打算。另外，房子未來也是可以拿來放大資產一項工具，最後，擴大資產的投資，不要持有高股息，等年老、資本夠大再來考慮高股息，年輕時請持有指數型股票讓它複利」、「去借200萬當頭期款買房，然後把你原本有的200萬再投資去Cover利息」、「前一陣子債卷很便宜，買投等債，200萬起碼都有6%利息」、「心臟大一點，直接兩百萬006208，跌破30週均線離場」。

有人對他買股給予建議，留言「不需要現金流就買市值型，需要現金流就買高股息，沒有最好的配置，只有最適合自己的配置，當股利現金流足夠支付你的需求後，可以考慮將配置多挪一點去市值型，當本金夠大時再來考慮債券配置，在許多人眼中美債是無風險資產，也有不錯的利息收益，高股息提前享受，市值型延遲享受」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。